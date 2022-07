Sojenje za trojni umor v Gerečji vasi tudi med sodnimi počitnicami

Čeprav je ponovno zaslišanje predlagal sam, je bil brez vprašanj tudi zagovornik obtoženega. Dodal pa je, da še vedno meni, da izvedensko mnenje "ni odgovorilo na vsa vprašanja". Predsednica senata ga je pozvala, naj konkretizira, za katera vprašanja gre, a ni dobila odgovora. "Ravnanje zagovornika je očitno namenjeno zavlačevanju postopka," je dejala. S tem sta se strinjala tudi tožilka in pooblaščenec oškodovanca Daniel Planinšec , Kac pa je poudaril, da "mora biti vsakemu zagotovljena pravica do zadostnega časa za pripravo na obrambo" .

Predsednica senata Katja Kolarič je povedala, da ta dokaz ni nov in ga je obramba imela možnost preučiti že vse od začetka ponovljenega sojenja. Zato je vztrajala, da se izvedencu, ki je bil sicer v tej zadevi že neposredno zaslišan, danes postavi vsa vprašanja, ki ostajajo odprta. Pregelj je prek videokonference dejal, da vztraja pri pisnem dopolnilnem mnenju. Za tožilstvo je to mnenje po besedah tožilke Tee Kukovec Belšak "strokovno in jasno", zato nima dodatnih vprašanj.

Na predlog obrambe je sodišče danes znova pritegnilo k pojasnilom izvedenca Preglja kot predstavnika komisije za fakultetna izvedenska mnenja, a prek videokonference, s čimer pa se zagovornik obtoženega Andrej Kac ni strinjal. Odvetnik je prav tako povedal, da je prejel dopolnitev izvedenskega mnenja šele v petek, zato do danes ni uspel pripraviti stališč in vprašanj za Preglja.

Izvedenska mnenja psihiatra, kliničnega psihologa in strokovnjakinje za sodno medicino na prejšnjem naroku niso pritrjevala trditvam Silva Drevenška , da je bilo okrutno dejanje posledica psihičnih težav in alkoholizma ter pretirane opitosti na dan dogodka. Psihiater Peter Pregelj in klinični psiholog Bojan Zalar sta se strinjala, da gre pri njem za mejno osebnostno motnjo, kar pa ni vplivalo na njegovo sposobnost razumevanja posledic storjenih dejanj v času dogodka.

Ker je slednji v predlogu za dopolnitev izvedenskega mnenja med drugim izpostavil pomanjkljive informacije o tem, na kakšen način so izvedenci izdelali svoja mnenja, je predsednica senata pozvala Preglja, naj pojasni, kakšne metode so uporabili. Ta je v podrobni predstavitvi povedal, da so črpali informacije iz sodnega spisa, pridobljene medicinske dokumentacije in posebnega pregleda obtoženega. Ocenjuje, da bi tudi drugi izvedenci, če bi imeli enako gradivo, podali enake odgovore na vprašanja sodišča.

Po zaključku videokonference s Pregljem si je sodni senat vzel čas za premislek in zatem kljub očitkom o zavlačevanju sklenil, da zagovorniku obtoženega omogoči osemdnevni rok za preučitev dopolnitve izvedenskega mnenja, kot to predvideva zakon o kazenskem postopku. Zato je predsednica senata odpovedala obravnavo, napovedano v četrtek ta teden, in napovedala nadaljevanje sojenja 28. julija. Ali bodo takrat znova zaslišali izvedenca, še ni znano. Zatem je kljub sodnim počitnicam in dejstvu, da so bili doslej predlagani dokazni predlogi že izvedeni, predvidenih še nekaj narokov vse do 4. avgusta.

Tožilstvo ocenjuje, da je dejansko stanje že zdaj dovolj razčiščeno za odločitev o zadevi. Pooblaščenec Planinšec je ob tem opozoril, da mora biti sodba na prvi stopnji izrečena do konca tega leta, drugače bi lahko bil odpravljen pripor obtoženemu. Sodišču je ob tem predlagal, da zagovornika obtoženega zaradi "zavlačevanja postopka" denarno kaznuje.

Odvetnik Kac odgovarja, da so očitki neutemeljeni. "Vsekakor bomo v roku naslednjih nekaj dni zadevo zaključili," je dejal. Pojasnil je, da so izvedenska mnenja ključni dokazi, zato je vsa odprta vprašanja nujno ustrezno razčistiti. V prvi vrsti je po njegovih besedah treba ugotoviti, kako so izvedenci prišli do svojih zaključkov. "Nikakor ne gre za zavlačevanje," je zatrdil.