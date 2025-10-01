Sojenje za umor na Brniku: obdolženi nasprotuje obravnavi prek videokonference

Pravosodni policisti zaradi kadrovskih težav tudi danes obdolženega niso pripeljali iz pripora na sodišče. Obdolženi je izvedbi glavne obravnave prek videokonference odločno nasprotoval, še posebej ker so na prejšnjem naroku, ki ga je bil prav tako primoran spremljati na daljavo, nenačrtovano zaslišali očeta žrtve, ki je samoiniciativno prišel na sodišče. Predvideno pa je bilo, da bodo brali le listinske dokaze in da bo obdolženi ob zaslišanjih prič lahko fizično prisoten na sodišču.

Kot je povedal Mohamed Esmail Ovjfard, je v prevodu zapisnika prejšnjega naroka, ki ga je prejel šele v torek, našel nekatere napake. Dejal je, da nekaterih njegovih izjav na sodišču niso prav razumeli. Tudi sam pa je imel težave z razumevanjem in spremljanjem obravnave. Prav tako, kot je dejal, ni imel možnosti vprašati priče vsega, kar bi si želel.

Njegov zagovornik Aleksander Ciril Kožar je pojasnil, da lahko obdolženi v priporu spremlja obravnavo le na majhnem zaslonu, kar ga postavlja v neenakopraven položaj glede dojemanja dogajanja v sodni dvorani. Na podlagi prejšnje slabe izkušnje zato nasprotuje današnji izvedbi prek videokonference.

Predsednik petčlanskega sodnega senata Vid Bele je po premisleku povedal, da bodo današnjo obravnavo vseeno izvedli na tak način. Glede na dlje časa trajajoče težave s pomanjkanjem pravosodnih policistov namreč ni jasno, kdaj bi obravnavo sploh lahko izvedli, če bi bili odvisni od privedbe obdolženega na sodišče.

"Kadrovske težave niso moj, ampak njihov problem. Mene so prepeljali iz Avstrije v Slovenijo in moje pravice ne smejo biti okrnjene zaradi vaših težav," se je na odločitev sodnega senata odzval obdolženi. Prepričan je, da bi bile njegove pravice izpolnjene le, če bi bil lahko prisoten v sodni dvorani, kjer bi, kot meni, lahko zadeve bolje razumel. Obdolženi je sicer v vsakem primeru odvisen od prevodov sodnega tolmača.

Kljub nasprotovanju obdolženega so današnjo obravnavo prek videopovezave vseeno izvedli. Pregledovali so listinske dokaze, med njimi tudi poročila nacionalnega forenzičnega laboratorija. Ugotovljeno je bilo, da je bila na rezilu kuhinjskega noža, ki so ga zasegli v hišni preiskavi obdolženčevega domovanja v Celovcu, kri žrtve. Prav tako so njeno kri našli na vratih njegovega avtomobila.