Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Sojenje za umor na Brniku: obdolženi nasprotuje obravnavi prek videokonference

Kranj, 01. 10. 2025 15.19 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
7

Na kranjskem okrožnem sodišču se je z branjem listinskih dokazov nadaljevalo sojenje 40-letnemu Irancu Mohamedu Esmailu Ovjfardu, ki naj bi lani na parkirišču brniškega letališča umoril nekdanjo ženo. Tudi tokrat so precej časa namenili razpravi, ali obravnavo prek videokonference sploh izpeljati.

Pravosodni policisti zaradi kadrovskih težav tudi danes obdolženega niso pripeljali iz pripora na sodišče. Obdolženi je izvedbi glavne obravnave prek videokonference odločno nasprotoval, še posebej ker so na prejšnjem naroku, ki ga je bil prav tako primoran spremljati na daljavo, nenačrtovano zaslišali očeta žrtve, ki je samoiniciativno prišel na sodišče. Predvideno pa je bilo, da bodo brali le listinske dokaze in da bo obdolženi ob zaslišanjih prič lahko fizično prisoten na sodišču.

Kot je povedal Mohamed Esmail Ovjfard, je v prevodu zapisnika prejšnjega naroka, ki ga je prejel šele v torek, našel nekatere napake. Dejal je, da nekaterih njegovih izjav na sodišču niso prav razumeli. Tudi sam pa je imel težave z razumevanjem in spremljanjem obravnave. Prav tako, kot je dejal, ni imel možnosti vprašati priče vsega, kar bi si želel.

Njegov zagovornik Aleksander Ciril Kožar je pojasnil, da lahko obdolženi v priporu spremlja obravnavo le na majhnem zaslonu, kar ga postavlja v neenakopraven položaj glede dojemanja dogajanja v sodni dvorani. Na podlagi prejšnje slabe izkušnje zato nasprotuje današnji izvedbi prek videokonference.

Predsednik petčlanskega sodnega senata Vid Bele je po premisleku povedal, da bodo današnjo obravnavo vseeno izvedli na tak način. Glede na dlje časa trajajoče težave s pomanjkanjem pravosodnih policistov namreč ni jasno, kdaj bi obravnavo sploh lahko izvedli, če bi bili odvisni od privedbe obdolženega na sodišče.

"Kadrovske težave niso moj, ampak njihov problem. Mene so prepeljali iz Avstrije v Slovenijo in moje pravice ne smejo biti okrnjene zaradi vaših težav," se je na odločitev sodnega senata odzval obdolženi. Prepričan je, da bi bile njegove pravice izpolnjene le, če bi bil lahko prisoten v sodni dvorani, kjer bi, kot meni, lahko zadeve bolje razumel. Obdolženi je sicer v vsakem primeru odvisen od prevodov sodnega tolmača.

Kljub nasprotovanju obdolženega so današnjo obravnavo prek videopovezave vseeno izvedli. Pregledovali so listinske dokaze, med njimi tudi poročila nacionalnega forenzičnega laboratorija. Ugotovljeno je bilo, da je bila na rezilu kuhinjskega noža, ki so ga zasegli v hišni preiskavi obdolženčevega domovanja v Celovcu, kri žrtve. Prav tako so njeno kri našli na vratih njegovega avtomobila.

Žrtev so v zgodnjih jutranjih urah našli na enem od parkirišč.
Žrtev so v zgodnjih jutranjih urah našli na enem od parkirišč. FOTO: Luka Kotnik

Umor na Brniku

Ovjfard je obtožen, da je 7. novembra lani oborožen z nožem iz Celovca, kjer je bival, prišel na parkirišče brniškega letališča z namenom, da umori svojo 33-letno nekdanjo ženo, mater njunih treh otrok, ki se je vračala iz Istanbula, kjer se je prav takrat na novo poročila. Ko je hotela sesti v svoj avto, jo je enajstkrat zabodel in poleg tega še večkrat porezal. Truplo je naslednje jutro ob prihodu v službo našel eden od zaposlenih na območju letališča, osumljenca pa so prijeli na njegovem delovnem mestu v Celovcu 9. novembra.

Obdolženi trdi, da se očitanega dejanja ne spominja, da ima psihične težave in da se je predhodno že zdravil zaradi duševnih bolezni. Dejal je, da je po ločitvi od žene leta 2022 poskušal storiti tudi samomor. Tisti večer, ko je šel na brniško letališče, pa da je pil alkohol in vzel kokain. Obramba je predlagala postavitev sodnega izvedenca psihiatrične stroke, ki bi razjasnil prištevnost obdolženega v času očitanega kaznivega dejanja.

Preberi še Po poroki v Istanbulu obležala mrtva na brniškem parkirišču
umor brnik sojenje iranec
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
01. 10. 2025 18.46
+5
V takih primerih bi morali tujca z dokazi vred izročiti matični domovini, v tem primeru v Iran, da ga obravnavajo tam, ne pa da bomo sedaj imeli pri nas 10 obravnav, nato pa ga bomo 25 let futrali v hotelu Dob*** all inclusive...
ODGOVORI
5 0
Patiana
01. 10. 2025 16.56
+6
Pa o kašnem kratenju pravic on to govori? Zaradi ljubosumja je zaklal svojo ženo. Kakšne pravice neki. Zakaj sploh takšno dolgovezenje, ko je vendar vse jasno?
ODGOVORI
6 0
SDS_je_poden
01. 10. 2025 16.45
+4
Musliman, ki je pil alkohol in se drogiral?
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
01. 10. 2025 16.46
+6
Kakorkoli, dosmrtni zapor pri nas, stroške tega naj pa plača Iran.
ODGOVORI
6 0
Petur
01. 10. 2025 16.34
+5
žena je bila njegova,kupljena,plačana,zaradi pobega kaznovana po njihovem in on ne priznava nobenega drugega prava kot svojega ....Aladina....
ODGOVORI
5 0
YouRangMyLord
01. 10. 2025 16.12
+3
Hoče pridet zato, da bo zahteval povračilo potrnih stroškov, saj je tuji državljan, zdaj verjetno živi nazaj v Iranu?.... Japajade, kar preko videokonference pravosodje prosim.
ODGOVORI
5 2
Lion90
01. 10. 2025 16.08
+6
Za take bi rabili poseben zapor….
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286