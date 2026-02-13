Sojenje za umor Božića traja že več kot pet let

Z družino pokojnega Danijela Božića smo se srečali na pokopališču. Že šest let prihajajo sem, k njegovemu grobu. Pravijo, da je to postal njihov drugi dom.

Spominjajo se dneva, ko so ga pokopali. Drevo ob njegovem grobu je bilo takrat še majhno, komaj je pognalo. Danes se dviga visoko nad njimi. In ko gledajo njegovo rast, jih še bolj zaboli spoznanje, da je čas šel naprej, stvari pa se zares niso spremenile. Šest let brez sina in brata. Šest let vprašanj. Šest let čakanja, da bo pravici zadoščeno. "Če se dobimo, se jokamo in je zelo težko. Eden nam vedno manjka. Tako da je zelo težko. Tega ne more nihče razumeti," s solzami v očeh priznava mama pokojnega Danijela Djurdja Božić.

"Teče že šesto leto, odkar traja ta kalvarija in nimamo še nobenega epiloga. Ni dokončne obravnave, imamo občutek, da se nikamor nič ne premika," priznava tudi sestra pokojnika Slađana. "Bolečina nas je že počasi otopila. S tem čakanjem na pravično razsodbo," pravi tudi sestra Dijana Bukurov.

V postopku je pričalo že veliko ljudi. Večkrat pa so pred sodnico stopile tudi mama in sestri pokojnega. "Vsakič, ko se kakšna obravnava začne. Vsakič, ko smo klicani kot priče, zmeraj znova in znova se nam odpirajo rane," sodno agonijo opisuje Slađana. "Kljub vsem dokazom, ki so jih policisti zbrali, nas poskušajo vseskozi diskriminirati. Vse dokaze nam poskušajo ukinuti. Bojimo se. Bojimo se, da ne bomo dosegli pravice, tako kot bi morali."

Do zdaj je bilo na sojenju predstavljenih več dokazov, med drugim: fotografije trupla, analiza baznih postaj in izsledki preiskav mikrosledi. Slišati je bilo tudi pričanja skesancev, vključenih v program zaščite prič - ti so pričali prek videopovezave, zakriti. Pred sodišče so stopili tudi številni izvedenci. Eden izmed njih je predstavil domnevni način komunikacije med obtoženimi - uporabljali naj bi kriptirane telefone z nameščeno aplikacijo Sky. Takšna komunikacija se v podobnih postopkih proti domnevnim kriminalnim združbam pojavlja vse pogosteje.

"Dokaze imajo 100-odstotne. Morajo tudi nas razumeti. Razumeti morajo, da smo izgubili enega člana, da je moj sin. On je tudi brat, on je oče, on je stric. Danny je nekdo. Ne kar nekaj," poudarja njegova mama. "Verjamem, da se lahko zgodi pošteno sojenje in poštene kazni, ker to je bil le umor. Človeka ni tukaj, ne morejo oporekati," še pravi Bukurova.

Božića in njegovega soseda Žarka Tešanovića naj bi obtoženi novembra 2019 v Ankaranu zvabili v past. Božića naj bi nato proti njegovi volji odpeljali na Gorenjsko, v okolico Okroglega, kjer jim tožilstvo očita, da so ga mučili, mu pred očmi kopali grob in ga nato ubili ter zakopali. Tešanoviću je po navedbah iz postopka uspelo pobegniti, tudi zaradi odziva očividcev in hitrega prihoda policije.