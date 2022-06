Sojenje zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu pri koncu

V sojenju zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu so na ljubljanskem okrožnem sodišču izvedli vse dokazne predloge. Prihodnji teden sledijo zaključne besede tožilstva in obrambe obtoženih Nataše Faganeli in podjetja Advanta, ki jima tožilstvo očita nedovoljeno dajanje daril. Izrek sodbe je pričakovati v začetku julija.

Začetek dogajanja v aferi korupcije v zdravstvu sega v leto 2013, ko so decembra kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. V središču zgodbe se je znašlo podjetje Emporio Medical, za katero tožilstvo meni, da je dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Sprva je bila nekdanja lastnica in direktorica podjetja Urška Jurkovič skupaj z mamo in solastnico Ano Jurkovič kazensko ovadena zaradi dajanja podkupnine. Vendar se kasneje nista znašli v kazenskem postopku, saj sta po mnenju tožilstva zaslužni, da so odkrili kazniva dejanja nedovoljenega prejemanja in dajanja daril.

icon-expand Izrek sodbe je pričakovati v začetku julija. FOTO: POP TV

Na predobravnavnem naroku je tožilec vsem obtoženim ponudil, da bi v primeru priznanja krivde zanje zahteval nižjo kazen, česar pa ni storil nobeden od njih. Sodnica Dejana Fekonja je zaradi velikega števila obtoženih sojenje sicer razdelila v več skupin. V prvo je bil poleg obtoženih zdravnikov Vaneta Antoliča, Roka Vengusta, Sama Karla Fokterja in Roberta Janeza Cirmana ter nekdanjega komercialista v družbi Emporio Medical Darka Žafrana sprva uvrščen še upokojeni travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, ki ga je zaradi zdravstvenih težav sodišče nato začasno izločilo iz postopka. Višje sodišče je februarja pritrdilo zapornim kaznim za tri zdravnike in Žafrana, ne bo pa jim treba plačati denarne kazni. Za Fokterja pa je višje sodišče izdalo zavrnilno sodbo, saj je očitano kaznivo dejanje zastaralo. Okrožno sodišče ga je sicer spoznalo za krivega.

V drugi skupini se je znašel radiolog Zoran Miloševič skupaj s svojim sinom Mihaelom Štambergerjem Miloševičem, ki mu je tožilstvo očitalo pranje denarja. Sin naj bi namreč z računa v Švici dvigoval podkupnino dobavitelja in jo izročal očetu. A je tožilec septembra lani zaradi pomanjkanja dokazov umaknil obtožnico zoper Štambergerja Miloševiča, zato mu je sodišče lahko izdalo le zavrnilno sodbo. Zdravnika Miloševiča pa je aprila spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in 50.000 evrov denarne kazni.

Tretji skupini obtoženih, ortopedu Gregorju Kavčiču, lekarnarki Nataši Faganeli in nekdanji komercialistki v Emporiu Medical, ki je bila pozneje prokuristka v podjetju Advanta, Jani Šturm ter podjetju Advanta so sodili skupaj, a se je sojenje proti koncu razdelilo v dva kazenska postopka, posebej za Kavčiča ter posebej za ostale. Kavčiča je sodišče januarja obsodilo, med drugim na triletno zaporno kazen.