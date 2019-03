Sojenje zaradi preskakovanja čakalnih vrst: novi dokazni predlogi obrambe

Obtožnica Francu Frelihu očita, da je prvoobtoženemu Urošu Smiljiću podaril omaro, da bi mu ta prek vrste uredil pregled in operativni poseg pri zdravniku na interni kliniki v ljubljanskem UKC. Odvetnica Tea Mlinar Kovačič je predlog za pridobitev manjkajočih sodnih odredb utemeljila s tem, da bi se z njihovo preučitvijo pokazala morebitna nezakonitost preiskav. V tem primeru bi Frelihova obramba predlagala izločitev dela dokaznega gradiva.

Med obtoženimi je tudi Ivan Miklič, ki naj bi prek podjetja Digit Smiljiću dal 4000 evrov, ker naj bi mu ta mimo vrste uredil gastroskopijo in kolonoskopijo na ljubljanski gastroenterološki kliniki. Odvetnik Janez Stušekje danes opozoril na po njegovem mnenju nesmiselno obtožbo, da je Miklič za zdravstveno storitev, ki bi ga v samoplačniški ambulanti stala največ 1000 evrov, dal 4000 evrov podkupnine za preskok čakalne vrste.

Miklič, ki mu tožilstvo očita nedovoljeno dajanje daril, naj bi namreč kot direktor Digita odredil plačilo fiktivnega računa podjetja Glasstech, po nakazilu pa naj bi direktor Glasstecha Aleš Miletić gotovino izročil Smiljiću. Tako Miklič kot Miletić sta že pred časom krivdo zanikala, enako tudi Frelih.

Do sedaj že več predobravnavnih narokov

Prvoobtoženi in nekdanji zaposleni v ljubljanskem UKC Smiljić krivde ni priznal. Zanikal je, da bi prejel kakršnakoli darila. Obtožnica namreč navaja več primerov, ko naj bi Smiljić zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih na UKC.

Specializirano državno tožilstvo je obtožnice v tej zadevi vložilo zoper deset oseb in dve podjetji. V preiskavi so se znašli tudi pripadniki policije, ki naj bi v zameno za Smiljićeve usluge temu med drugim uredili več poletov s policijskim helikopterjem za različne osebe in priskrbeli informacije iz policijskih evidenc o različnih osebah.

V sojenju zaradi domnevnega podkupovanja za preskakovanje čakalnih vrst v UKC Ljubljana je sodišče konec januarja že izreko prvo kazen. Iztoku Požarju, ki je priznal, da je plačal 20.000 evrov za hitrejšo operacijo partnerice, je sodišče izreklo pogojno obsodbo dveh let zaporne kazni s preizkusno dobo petih let.