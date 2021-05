Začelo se je sojenje Gašperinu zaradi podkupovanja pri tehničnih pregledih

Za 20 opravljenih tehničnih pregledov vozil je glede na obtožnico vnesel potrdilo, da je bil opravljen tehnični pregled in so vozila tehnično brezhibna, čeprav to bodisi niso bila bodisi sploh niso bila pregledana, včasih pa so na pregledno stezo dali drugo vozilo. V uradno evidenco pa ni vnesel vseh potrebnih podatkov ali pa so bili ti lažni.

To je po besedah tožilca Boštjana Jegliča storil sam ali v sostorilstvu z Martinom Hočevarjem. Ta je skupaj z ostalimi obtoženimi sicer krivdo priznal pred več kot štirimi leti. Takrat krivde ni priznal le Gašperin, ki je danes, ob začetku glavne obravnave, tudi podal svoj zagovor.