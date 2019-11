Sojenju Abramovu: padel del dokazov o domnevnem umoru nekdanjega dekleta

Ker se je Abramov v njih bahal s sodelovanjem s šefom slovenskega narkokartela Tošićem, naj bi ga bremenili, da je imel kriminalno ozadje. Sara naj bi ga prosila, naj z nečednimi posli preneha, sicer da ga bo zapustila in naznanila policiji. In Abramov naj bi ji zato tudi grozil.

"Tožilstvo je s tem, ko je povsem iz konteksta iztrgalo določene besede,poskušalo utemeljevat motivza to, da naj bi Sebastien recimo umoril Saro. Že same po sebi so te besede takšne, da ne napeljujejo na tak sklep," je povedal Mitja Pavčič, Abramov odvetnik.

Temu je zdaj pritrdilo tudi celjsko višje sodišče in izločilo posnetke ter z njimi povezane dokaze. Utemeljuje, da iz pogovorov ni moč razbrati resnih groženj oziroma da bi se oškodovanka počutila ustrahovano in ogroženo. Poleg tega pogovori tudi ne vzbujajo utemeljenega suma, da je Abramov res vpleten v kriminalna dejanja.