Šok na valeti: starši ogorčeni nad predvajanjem zaigranega pokola

"Zelo pretreseni, jezni in brezupno zgroženi obveščamo o uprizorjenem pokolu v osnovni šoli." Tako o videu z valete v anonimnem pismu nekateri starši in sorodniki učencev. "Učiteljica, razredničarka 9. razreda, je z okrvavljenim obrazom in telesom, z motorko v roki morila učence, za njimi je tekla po šolskih prostorih in otroci so se skrivali in se bali, da jih ne bi ubila in razrezala z motorko. Nekateri so mrtvi ležali na tleh." In posnetek so si gledali tudi mlajši, ki so bili na omenjenem šolskem zaključku, dodajajo.

Ravnatelj šole pred našo kamero ni želel stopiti, nam je pa pisno pojasnil, da je bila valeta zasnovana po vzoru podelitve Oskarjev in da so želeli učenci s kratkimi videoposnetki predstaviti različne filmske žanre. Med njimi je bila torej tudi grozljivka.

Na ljubljanski občini, ki je ustanoviteljica šole, ostro: "Jaz sem ostala brez besed. Mislim, da je v tem času, zlasti v tem času, to popolnoma nesprejemljiv in neprimeren pristop dela z učenci. Jaz osebno razumem to kot slabo presojo učiteljic. Vendar, kot sem tudi obveščena, je šola sprejela vse potrebne ukrepe, obvestila starše," pravi vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.