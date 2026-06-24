Na Vrhniki osem družin po vselitvi prejelo obvestila o razlastitvi

Posebej jih je razburilo dejstvo, da naj bi bil projekt pripravljen že leta 2024, medtem ko so nekateri v tem času pridobili celo gradbena in uporabna dovoljenja. Družine opozarjajo na pomanjkanje informacij, kratke roke in velik stres, saj še vedno nimajo jasnih odgovorov, kaj naj bi se na njihovih zemljiščih gradilo.

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