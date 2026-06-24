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Slovenija

Na Vrhniki osem družin po vselitvi prejelo obvestila o razlastitvi

Vrhnika, 24. 06. 2026 17.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M. Danica Jovanović
Poštni nabiralnik v Nemčji

Na Vrhniki, na območju pod Hruševco, si je osem družin zgradilo nove domove, nato pa so v nabiralnik prejele nepričakovano obvestilo o delni razlastitvi zemljišč. Direkcija za infrastrukturo naj bi na njihovih zemljiščih načrtovala del trase severne vrhniške obvoznice, lastniki pa trdijo, da o projektu doslej niso bili uradno obveščeni.

Posebej jih je razburilo dejstvo, da naj bi bil projekt pripravljen že leta 2024, medtem ko so nekateri v tem času pridobili celo gradbena in uporabna dovoljenja. Družine opozarjajo na pomanjkanje informacij, kratke roke in velik stres, saj še vedno nimajo jasnih odgovorov, kaj naj bi se na njihovih zemljiščih gradilo.

Več si lahko ogledate v prispevku v današnji oddaji 24UR na POP TV.

Vrhnika razlastitev domovi zemljišča

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