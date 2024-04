Šokantni posnetki z naših cest: od naglega zaviranja do obračanja na avtocesti

Predor Ločica na štajerski avtocesti. Eno od vozil je čez polno črto, ne da bi manever nakazalo s smerniki, zamenjalo vozni pas. Je to prestrašilo voznico za njim, da je na voznem pasu naglo zavrla? Tovornjak za njo se ni uspel ustaviti in je takole trčil vanjo. Ali je bila kriva premajhna varnostna razdalja? "V vsakem primeru, ko pride do situacij, ko je treba zavirati, se priporoča uporabo vseh štirih smernikov, s katero opozorimo, da se bomo ustavili, seveda pa smo ostali dolžni spremljat in da smo pripravljeni na pravočasno reakcijo," opozarja Erik Logar iz AMZS.

Naslednji tovornjak je nato uspel ustaviti, še eno tovorno vozilo za njim pa ne. Spomnimo, da je predpisana varnostna razdalja na slovenskih avtocestah in hitrih cestah najmanj 100 metrov.

Darsove kamere sicer dnevno beležijo nevarne vožnje: od vzvratne vožnje po voznem pasu, do paničnih manevrov, ko voznik ugotovi, da je zgrešil izvoz. "Povsem neodgovorno, nesprejemljivo ravnanje - če spregledamo izvoz, potem peljemo do naslednjega in se po drugi strani vračamo do želenega izvoza," voznikom svetujejo na AMZS.

Pri čemer v oči bode lanska statistika, "da mladi postajajo vse varnejši, vozniki nad 64 let pa povzročijo največ nesreč s smrtnim izidom".

Treba bo razmišljati, ob tem še poudarjajo na AMZS, o nekem obdobnem obnavljanju poznavanja cestnoprometnih predpisov ter vseživljenjskem osveževanju znanja varne vožnje.