Slovenska sol po italijanski ceni: zakaj je čez mejo občutno cenejša?

Teh najdemo na policah italijanskih trgovin zelo veliko, še posebno tistih ob meji. Od mesnih izdelkov do konzervirane hrane, mineralne vode, piva, do mlečnih izdelkov ... cene so velikokrat ugodnejše kot v slovenskih trgovinah. "V resnici nimamo direktnega vpliva na to, kako potem trgovci ob meji s Slovenijo obračajo svojo cenovno politiko," pojasnjuje direktor podjetja Soline d. o. o. Aleksander Valentin .

Veliko vozil s slovenskimi registrskimi tablicami opazimo pri prodajalnah tik po meji z Italijo, nakup pri sosedih je postal že stalnica in vozički so velikokrat polni prav s slovenskimi izdelki.

'Ne želimo biti ceneni'

Prav cena piranske soli je v zadnjem času potrošnike najbolj razburila, o čemer so prvi poročali na Regionalu. V Italiji cena pol kilograma piranske soli znašala 2,94 evra, pri nas je ta cena od pet evrov navzgor. "Soline nismo in ne želimo biti cenene in ne želimo imeti cenenih izdelkov in nas dejstvo, da se naša sol prodaja pod cenami, ki so nižje od naših veleprodajnih cen do distributerja v Italiji, ne veseli," priznava Valentin.