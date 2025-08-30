Svetli način
Slovenija

Šola je pred vrati: starši in otroci še po zadnjih nakupih

Ljubljana, 30. 08. 2025 20.09 | Posodobljeno pred eno minuto

Ana Vidic Kostevc
Čeprav se izteka zadnji počitniški vikend, na cestah z morja proti notranjosti ni bilo večje gneče. Večina otrok in mladostnikov se že pripravlja na novo šolsko leto. Več kot 356.000 jih bo spet sedlo v šolske klopi. Nakupovalna središča so bila polna, starši in otroci so kupovali še zadnje šolske potrebščine. Nekateri šolo že težko pričakujejo, drugi pa se v razrede vračajo manj navdušeni. Konec počitnic in začetek šole pa lahko nekatere otroke pahne tudi v stisko – strah pred novimi začetki je pogost, pravijo strokovnjaki. Ravnatelji staršem medtem zagotavljajo, da so učitelji dobro pripravljeni in da bodo otrokom pomagali, da bo prehod v novo šolsko leto čim lažji.

