Šola je pred vrati: starši in otroci še po zadnjih nakupih

Čeprav se izteka zadnji počitniški vikend, na cestah z morja proti notranjosti ni bilo večje gneče. Večina otrok in mladostnikov se že pripravlja na novo šolsko leto. Več kot 356.000 jih bo spet sedlo v šolske klopi. Nakupovalna središča so bila polna, starši in otroci so kupovali še zadnje šolske potrebščine. Nekateri šolo že težko pričakujejo, drugi pa se v razrede vračajo manj navdušeni. Konec počitnic in začetek šole pa lahko nekatere otroke pahne tudi v stisko – strah pred novimi začetki je pogost, pravijo strokovnjaki. Ravnatelji staršem medtem zagotavljajo, da so učitelji dobro pripravljeni in da bodo otrokom pomagali, da bo prehod v novo šolsko leto čim lažji.