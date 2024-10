Šola kot v letu 1957: 'Greš klečat na koruzo?'

Električni skiroji, telefoni v rokah, celo električne cigarete, vse to danes vidimo pri osnovnošolcih. In marsikateri starejši gledalec si zdaj misli: "Ko bi vi živeli v mojih časih." Aleksander Pozvek se je vrnil v te čase, v šolo leta 1957. V čas, ko so učenci klečali na koruzi, roke so bile na hrbtu in učitelji so imeli resno avtoriteto. Toliko novega in nenavadnega je videl, da vam vsega sploh ne more pokazati v enem dnevu, zato je tu prvi del osnovnošolca Aleksandra.