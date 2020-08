Šola nekoč: 50 let, odkar so ukinili pouk ob sobotah

To je le ena od zanimivosti, ki so jih ob skorajšnji vrnitvi šolarjev v šolske klopi zbrali na statističnem uradu (Surs). V osnovne šole je bilo v šolskem letu 1970/71 vpisanih 217.974 učencev, 28.826 jih je šlo v 1. razred. Za zvezek je bilo takrat treba odšteti 1,15 dinarja (sedanjih 0,75 evra), če ste ga kupili v Ljubljani ali Mariboru; v Kopru in Novem mestu pa nekaj centov oziroma takratnih par več. " Kdor pa se je moral pred pričetkom pouka tudi ostriči, ga je to stalo 6,32 dinarja ( 4,12 evra), " so na Sursu dodali še eno zanimivost.

Tako kot letos, je bil tudi pred 50 leti prvi dan šolskega leta torek. A če je letošnje šolsko leto posebno zaradi ukrepov za omejevanje koronavirusa, je bilo tisto zaradi nečesa drugega: uveden je bil petdnevni šolski teden. Učenci in dijaki prvič niso imeli pouka ob sobotah, prosti konci tedna pa so se tako z enega razširili na dva dni.

Kaj pa letos? " V novem šolskem letu bo osnovne šole obiskovalo 190.990 učenk in učencev (lani 187.476), od tega bo prvošolk in prvošolcev 21.366 (lani 20.796). Srednješolcev bo v novem šolskem letu približno 73.900, dijakinj in dijakov prvih letnikov pa približno 21.000. To je nekoliko več kot lani, " so povedali na ministrstvu za izobraževanje.

'Moški' in 'ženski' programi

Znano je, da se za nekatere smeri oziroma poklice odločajo predvsem fantje, medtem ko drugi privabljajo dekleta. V lanskem šolskem letu ni bilo nič drugače, ugotavljajo državni statistiki. Izrazito moški področji sta bili Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (89 % fantov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (95 % fantov). Izrazito ženski področji pa sta področji Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (90 % deklet) ter Zdravstvo in socialne varnosti (76 % deklet), nam povedo zbrani podatki.

Sicer pa je tudi sam učiteljski poklic izrazito ženski. Od 19.268 učiteljev, ki so v preteklem letu v glave osnovnošolcev trpali znanje, je bilo 88 odstotkov žensk. V srednjih šolah je delež učiteljev nekaj višji, a so kljub temu ženske v večini. V lanskem letu je bilo tako razmerje 67 proti 33 v korist slednjih. Srednješolskih učiteljev (obeh spolov) je bilo 6.292, so na Surs predstavili zbrane podatke.

Pred 50 leti je bil delež moških vendarle nekoliko večji. "Če se ozremo v zgodovino, je pred 50 leti v osnovnih šolah poučevalo skupaj 11.428 učiteljev obeh spolov; med njimi je bilo 23 % moških in 77 % žensk. Obratno pa je bilo razmerje med moškimi in ženskami v srednjih šolah, saj je bilo med skupaj 4.930 učitelji navsezadnje 61 % moških in 39 % žensk," so zapisali na statističnem uradu.