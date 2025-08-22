OŠ Podzemelj: bodo učenci potrebovali tudi škornje in dežnike?

Šolske počitnice gredo počasi h koncu in nekateri so navdušeni bolj, drugi manj. Nekateri se v šolske klopi vračajo, spet drugi bodo v njih sedli prvič. Nekateri pa se sprašujejo predvsem, ali bodo v šoli potrebovali tudi škornje in dežnike. Osnovna šola Podzemelj se namreč že več let sooča z dotrajano in poškodovano streho, ki ob vsakem večjem neurju povzroči zamakanje prostorov. Gasilci so morali večkrat posredovati, medtem ko starši in zaposleni bijejo bitko s časom in negotovostjo pred začetkom novega šolskega leta.