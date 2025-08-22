Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

OŠ Podzemelj: bodo učenci potrebovali tudi škornje in dežnike?

Podzemelj, 22. 08. 2025 20.07 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Leja Hrovat
Komentarji
4

Šolske počitnice gredo počasi h koncu in nekateri so navdušeni bolj, drugi manj. Nekateri se v šolske klopi vračajo, spet drugi bodo v njih sedli prvič. Nekateri pa se sprašujejo predvsem, ali bodo v šoli potrebovali tudi škornje in dežnike. Osnovna šola Podzemelj se namreč že več let sooča z dotrajano in poškodovano streho, ki ob vsakem večjem neurju povzroči zamakanje prostorov. Gasilci so morali večkrat posredovati, medtem ko starši in zaposleni bijejo bitko s časom in negotovostjo pred začetkom novega šolskega leta.

osnovna šola podzemelj
SORODNI ČLANKI

OŠ Podzemelj v pričakovanju pomoči: ministrstvo napoveduje obisk

Dvakrat poplavljena OŠ Podzemelj: bo pouk potekal pod dežniki?

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
22. 08. 2025 21.20
-2
Ustanoviteljica OŠ je občina in ta je dolžna poskrbeti za objekt.
ODGOVORI
0 2
zmerni pesimist
22. 08. 2025 21.16
+2
Prosil bi frenka naj mi napiše kaj je golob naredil za pridnega delovnega slovenca
ODGOVORI
3 1
Polde22
23. 08. 2025 15.50
Pa za boga milega, kaj ima Golob s tem. A se ti prikazuje tudi v mokrih sanjah, tako kot nekaterim JJ v nočnih morah. Pa dajte si mir, ni vse politika, tu pušča streha.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
22. 08. 2025 21.11
+5
Sam, da je za PALESTINO in UKRAJINO Musarco, Goloba in Tanjo Fajon vprašajte ti vedo vse o tem.
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189