Šola s tremi učenci

Verjeli ali ne v Sloveniji obstaja osnovna šola s samo tremi učenci. Eden je drugošolec, drugi tretješolec in tretji četrtošolec. Nekoč je bilo v šoli v Gradišču na Kozjaku tudi do 100 otrok, prvi že pred sto leti, zato na Kozjaku letos obeležujejo stoletnico šolstva. Tamkajšnje šolske klopi so tako gulile tudi po štiri generacije iz družine. So se pa razmere od takrat do danes močno spremenile, če so otroci nekoč v šolo hodili peš, tudi po več kilometrov daleč, ne glede na vreme, jih danes v šolo pripeljejo starši ali šolski kombi.