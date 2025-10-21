Vabila na roditeljski sestanek staršem poslali tudi v albanščini

Na I. Osnovni šoli (OŠ) Žalec so staršem poslali vabila za roditeljski sestanek, a ker je bil odziv med starši majhen, so naknadno poslali še vabila v albanščini. Po besedah ravnateljice je bilo vabilo namenjeno izključno albansko govorečim staršem. Način komuniciranja s starši učencev priseljencev je v pristojnosti šol, ki pa se prilagajajo lokalnim značilnostim, pojasnjujejo na šolskem ministrstvu.

Kot so danes zapisali na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, kljub omenjenim težavam ne obstaja potreba po oblikovanju jasnejših smernic oziroma podrobnejši regulaciji tega področja.

Glede dogajanja na I. Osnovni šoli (OŠ) Žalec, kjer so vabilo za roditeljski sestanek poslali tudi v albanščini, so na ministrstvu izpostavili, da vzgojno-izobraževalno delo na tej šoli poteka v slovenskem jeziku. Ocenili so tudi, da s prevodom vabila na roditeljski sestanek za učenca, katerega materni jezik je albanski, ki ga ni mogoče šteti za del vzgojno-izobraževalnega procesa v smislu pouka in ostalih dejavnosti, namenjenih učencem, šola ni kršila določb zakona. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč določa, da je učni jezik slovenščina, razen na območjih, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost. Natančnih namenov uporabe sredstev informiranja pa zakonodaja ne pripisuje, so navedli na ministrstvu. Dodali so tudi, da so osnovne šole zavezane k spoštovanju načela inkluzivnosti ter zagotavljanju enakih možnosti za vse učence. Hkrati si prizadevajo za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Uspešna komunikacija s starši in učinkovito podajanje povratnih informacij o delu šole ter napredku učencev pa sta ključnega pomena za uspešno osnovnošolsko izobraževanje, menijo na ministrstsvu.

Odziva na sestanek ni bilo, zato so vabila poslali še v albanščini

Po navedbah ministrstva je I. OŠ Žalec, kjer 19 odstotkov učencev prihaja iz družin, katerih materni jezik ni slovenščina, dodatno vabilo na roditeljski sestanek poslala tudi v albanščini, saj je med učenci priseljencev največ otrok albanskega porekla, in sicer 13,5 odstotka. Prvo vabilo prevoda v albanščino ni vsebovalo, odziv na sestanek pa je bil majhen. Zato je šola pripravila dodatna pisna vabila na ponovni sestanek, tokrat z dodanim prevodom v albanščino. Ta so bila razdeljena zgolj učencem albanskega porekla, katerih starši se prvega sestanka niso udeležili, so pojasnili. Dejali so, da poleg polovične zaposlitve osebe za poučevanje slovenščine za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, ki jo financira ministrstvo, na I. OŠ Žalec deluje še dodatni zaposleni učitelj slovenščine, ki ga financira Občina Žalec in nudi pomoč pri učenju slovenščine za učence, katerih materni jezik prav tako ni slovenski. Omenjena šola po oceni ministrstva torej ustrezno skrbi za učenje slovenskega jezika za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, in jim s tem omogoča lažjo ter hitrejšo integracijo v družbo. Ravnateljica I. OŠ Žalec Andreja Špajzer je za STA povedala, da so uvodne roditeljske sestanke za vse starše sklicali septembra. Vabila vsem staršem so bila poslana preko eAsistenta in so bila napisana v slovenskem jeziku.

Ker so opazili, da se veliko staršev priseljencev ni udeležilo uvodnih roditeljskih sestankov, kjer je ravnateljica podala pomembne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v tekočem šolskem letu, so za starše učencev priseljencev, ki ne govorijo slovensko in prihajajo iz albansko govorečega okolja, organizirali dodaten roditeljski sestanek, ki je bil pred tednom dni, je dejala Špajzer. Po njenih besedah je bilo vabilo namenjeno izključno albansko govorečim staršem. Na šoli nimajo zaposlene prevajalke v albanski jezik in jo za izvedbo roditeljskega sestanka za starše priseljencev iz albansko govorečega okolja uradno najamejo.

Zaposleni pomagajo s prevajanjem v angleški in hrvaški jezik