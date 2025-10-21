Svetli način
Slovenija

Vabila na roditeljski sestanek staršem poslali tudi v albanščini

Žalec, Ljubljana, 21. 10. 2025 21.19 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
19

Na I. Osnovni šoli (OŠ) Žalec so staršem poslali vabila za roditeljski sestanek, a ker je bil odziv med starši majhen, so naknadno poslali še vabila v albanščini. Po besedah ravnateljice je bilo vabilo namenjeno izključno albansko govorečim staršem. Način komuniciranja s starši učencev priseljencev je v pristojnosti šol, ki pa se prilagajajo lokalnim značilnostim, pojasnjujejo na šolskem ministrstvu.

Kot so danes zapisali na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, kljub omenjenim težavam ne obstaja potreba po oblikovanju jasnejših smernic oziroma podrobnejši regulaciji tega področja.

Vabilo na roditeljski sestanek
Vabilo na roditeljski sestanek FOTO: Facebook

Glede dogajanja na I. Osnovni šoli (OŠ) Žalec, kjer so vabilo za roditeljski sestanek poslali tudi v albanščini, so na ministrstvu izpostavili, da vzgojno-izobraževalno delo na tej šoli poteka v slovenskem jeziku. Ocenili so tudi, da s prevodom vabila na roditeljski sestanek za učenca, katerega materni jezik je albanski, ki ga ni mogoče šteti za del vzgojno-izobraževalnega procesa v smislu pouka in ostalih dejavnosti, namenjenih učencem, šola ni kršila določb zakona. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč določa, da je učni jezik slovenščina, razen na območjih, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost. Natančnih namenov uporabe sredstev informiranja pa zakonodaja ne pripisuje, so navedli na ministrstvu.

Dodali so tudi, da so osnovne šole zavezane k spoštovanju načela inkluzivnosti ter zagotavljanju enakih možnosti za vse učence. Hkrati si prizadevajo za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Uspešna komunikacija s starši in učinkovito podajanje povratnih informacij o delu šole ter napredku učencev pa sta ključnega pomena za uspešno osnovnošolsko izobraževanje, menijo na ministrstsvu.

Odziva na sestanek ni bilo, zato so vabila poslali še v albanščini

Po navedbah ministrstva je I. OŠ Žalec, kjer 19 odstotkov učencev prihaja iz družin, katerih materni jezik ni slovenščina, dodatno vabilo na roditeljski sestanek poslala tudi v albanščini, saj je med učenci priseljencev največ otrok albanskega porekla, in sicer 13,5 odstotka. Prvo vabilo prevoda v albanščino ni vsebovalo, odziv na sestanek pa je bil majhen. Zato je šola pripravila dodatna pisna vabila na ponovni sestanek, tokrat z dodanim prevodom v albanščino. Ta so bila razdeljena zgolj učencem albanskega porekla, katerih starši se prvega sestanka niso udeležili, so pojasnili.

Dejali so, da poleg polovične zaposlitve osebe za poučevanje slovenščine za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, ki jo financira ministrstvo, na I. OŠ Žalec deluje še dodatni zaposleni učitelj slovenščine, ki ga financira Občina Žalec in nudi pomoč pri učenju slovenščine za učence, katerih materni jezik prav tako ni slovenski.

Omenjena šola po oceni ministrstva torej ustrezno skrbi za učenje slovenskega jezika za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, in jim s tem omogoča lažjo ter hitrejšo integracijo v družbo.

Ravnateljica I. OŠ Žalec Andreja Špajzer je za STA povedala, da so uvodne roditeljske sestanke za vse starše sklicali septembra. Vabila vsem staršem so bila poslana preko eAsistenta in so bila napisana v slovenskem jeziku.

Roditeljski sestanek je bil namenjen informiranju glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja (fotografija je arhivska))
Roditeljski sestanek je bil namenjen informiranju glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja (fotografija je arhivska)) FOTO: Luka Kotnik

Ker so opazili, da se veliko staršev priseljencev ni udeležilo uvodnih roditeljskih sestankov, kjer je ravnateljica podala pomembne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v tekočem šolskem letu, so za starše učencev priseljencev, ki ne govorijo slovensko in prihajajo iz albansko govorečega okolja, organizirali dodaten roditeljski sestanek, ki je bil pred tednom dni, je dejala Špajzer. Po njenih besedah je bilo vabilo namenjeno izključno albansko govorečim staršem. Na šoli nimajo zaposlene prevajalke v albanski jezik in jo za izvedbo roditeljskega sestanka za starše priseljencev iz albansko govorečega okolja uradno najamejo.

Zaposleni pomagajo s prevajanjem v angleški in hrvaški jezik

Špajzer je dejala, da je na šoli veliko tudi učencev priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije, ki jim vsi zaposleni pomagajo s prevajanjem v angleški in hrvaški jezik. Izpostavila je tudi, da roditeljske sestanke za starše učencev priseljencev organizirajo že vrsto let, saj je komunikacija s starši otrok priseljencev pomembna za uspešno vključevanje otrok v novo učno okolje.

Staršem pojasnijo njihovo vlogo z vidika sodelovanja med šolo in starši. Starše otrok priseljencev so informirali tudi o tečajih slovenščine za odrasle, ki se izvajajo na ravni lokalne skupnosti, in nudenju učne pomoči. Šolska obvestila I. OŠ Žalec so po navedbah ravnateljice zapisana v slovenskem jeziku, k obvestilu pa je dodan informativni prevod v albanski jezik izključno za lažje razumevanje vsebine.

Zaradi vabila, ki ga je šola poslala v albanščini, v opozicijski NSi zahtevajo sklic izredne seje Odbora za izobraževanje.

roditeljski sestanek vabilo slovenščina albanščina
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
c00kies
21. 10. 2025 21.41
+1
V Sloveniji je uradni jezik slovenščina.
ODGOVORI
1 0
Brus123
21. 10. 2025 21.41
+2
Kaj se to klečeplazi pred vsemi še šolstvo. Če ljudje želijo živeti v Sloveniji, naj se naučijo jezika, zgodovine... drugače pa Bon voyage
ODGOVORI
2 0
Smuuki
21. 10. 2025 21.41
+2
Tudi v nemčiji pošiljajo v slovenščini? Prodane duše. Nikoli več leve vlade ki načrtno uničuje slovenstvo
ODGOVORI
2 0
rCharles
21. 10. 2025 21.41
dajte zalcu status republike
ODGOVORI
0 0
smetilka
21. 10. 2025 21.41
pa spet mi bodo zbrisal komentar verjetno
ODGOVORI
0 0
Jc029
21. 10. 2025 21.40
+2
Kam smo prisli??? A bomo res tujci v lastni drzavi??? Tistim, ki se nimajo namena prilagodit nasi kulturi in jeziku naj drzava nanmesto vseh mogocih ugodnosti raje ponudi zgolj eno subvenciconirano zadevo... nepovratno karto nazaj od koder so prisli.
ODGOVORI
2 0
BtpS
21. 10. 2025 21.40
+3
Kamor smo sli iz Slovenije, smo morali govoriti kezik kjer smo bili. In nikjer se nam niso smejali, ko smo krilili z rokami zraven. Samo pri nas se podrejamo vsakemu tujcu. Zalostno za nas in nas jezik.
ODGOVORI
3 0
Podlesničar
21. 10. 2025 21.43
To je šola in otroci... a učitelji in otroci naj krilijo z rokami in se tako učijo?
ODGOVORI
0 0
yolli
21. 10. 2025 21.40
+3
Dajte se vprašat kaj bo z našo kulturo čez 10 15 let.....a mislite da bo Albance zanimal Cankar Bevk in Prešeren..... v nekaterih vrtcih po Sloveniji je bilo letos upisanih manj kot 30% Slovenskih otrok...ostalo so tujci.... Kaj bo čez 15 let ko ti mladi dobijo volilno pravico ?? Rezultat je viden v italijanskem Monfalconu.,..
ODGOVORI
3 0
EU Dig. Cenzura
21. 10. 2025 21.40
+2
kako kratek je seznam komentarjev. seveda se ureja sproti cenzura
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
21. 10. 2025 21.40
+2
Sramota. Pri osamosvojitvi je zivljenje dalo 19 borcev . Za kova za nas SLOVENCE !!! Eni pa zdaj tole sramota ,abnormalno. Izgon za to pokveko in pa opomin za vse ostale. SLOVENIJA SAMO ZA SLOVENCE.
ODGOVORI
2 0
smetilka
21. 10. 2025 21.40
+5
vsi se pretvarjate, da je vse v redu, vse do bridkega konca, ko bodo vaši otroci v lastni domovini postali manjsina. Alzirec spolno napade mladoletnika, na 24 ur pa se sprasujejo kdo je lastnik stavbe v kateri se je to zgodilo in maj je ta naredil glede tega. dopisi letijo okrog v tujem jeziku in ministrstvo , da se prilagajamo lokalnim okoljem. nikjer pa niti pikice o tem, da mogoce neko trolirano priseljevanje ni dobra ideja. . mamo tocno to kar si zasluzimo.
ODGOVORI
5 0
m69bb
21. 10. 2025 21.40
+3
Odpustit ravnateljico!
ODGOVORI
3 0
Rakete zemlja zrak
21. 10. 2025 21.38
+0
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
1 1
2mt8
21. 10. 2025 21.38
+7
Slovenski jezik izginja, s tem pa tudi slovenska identiteta. Načrtno se to počne. Balkanistan.
ODGOVORI
7 0
Bolfenk2
21. 10. 2025 21.37
+8
Ne samo ilegalne migrante, tudi vse ki so prišli legalno in še ne znajo slovensko, bo treba remigrirati.
ODGOVORI
8 0
Spijuniro Golubiro
21. 10. 2025 21.37
+1
Dua Lipa in Bebe Rexa
ODGOVORI
1 0
EU Dig. Cenzura
21. 10. 2025 21.37
+7
Izgnat vse ki ne govorijo po enem letu slovensko!
ODGOVORI
8 1
Bolfenk2
21. 10. 2025 21.36
+15
Ravnateljico je treba takoj odstaviti.
ODGOVORI
16 1
Bozjidar
21. 10. 2025 21.40
-4
Soloh ni tako,kot so predstavili mediji,raje molci,ce ne ves zakaj gre.
ODGOVORI
0 4
Bozjidar
21. 10. 2025 21.29
-14
Spet bodo v Nsi skocilo v zrak in delali drsmo,naj raje sexajo,da bo vec slovenskih otrok,da bo mir
ODGOVORI
1 15
