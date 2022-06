Na taboru v Ankaranu zastrupljenih 26 otrok, v šoli v Marezigah 50

Po dveh letih je 93 učencev šestega razreda Osnovne šole Primoža Trubarja v Laškem že nestrpno pričakovali šolo v naravi. Ta teden so se tako odpravili na poletni tabor v Ankaranu. "Veselo nakupovanje, pakiranje in neprespana noč pred odhodom," so zapisali starši, ki so otroke, polne pričakovanj in vzhičenja, v ponedeljek pospremili na avtobus.

A že po nekaj urah so se pojavile težave, sporočajo starši. Otroci so se namreč zastrupili, vodstvo pa je moralo na pomoč poklicati tudi zdravnika. "Zdravnik je po pričevanju otrok pregledal le tiste, ki so imeli drisko in bruhali. Otroci, ki so imeli samo drisko, niso bili pregledani," poročajo starši. Tri otroke so celo odpeljali v bolnišnico, nakar so ponje prišli starši in jih odpeljali domov.

"Da ne govorimo o tem, da so otroci bruhali po dvorišču in da so zaradi zasedenosti stranišč potrebo opravljali zunaj v grmovju," so zgroženi starši, ki jih najbolj jezi dejstvo, da še vedno ne vedo, kako so se njihovi otroci zastrupili. Kot je pojasnil ravnatelj šole Marko Sajko, so bili starši o dogajanju obveščeni v torek zjutraj. Prav tako so o zadevi obvestili pristojne institucije. Čeprav naj bi rezultate vzorcev prejeli že v sredo, jih do danes še ni, je povedal ravnatelj.