Šola več mesecev po neurju ostaja brez strehe, otroci v mrazu

Štiri mesece po neurju je Osnovna šola Drska še vedno brez strehe in pokrita s cerado. Občina jo je po več prošnjah šole le zagotovila tik pred božičnimi prazniki, pripoveduje ravnatelj David Imperl. Zaščitna folija je namreč ob deževju puščala.

"Do takrat smo ob deževnih dnevih podstavljali vedra in imeli z delavci stražo oz. dežurstva, da ne bi prišlo do dodatnih stroškov," dodaja in ob tem poudarja, da je cerada še vedno le začasna rešitev. Negotovost medtem po njegovih besedah ostaja, saj bi lahko večje količine snega ali močnejše neurje povzročilo dodatno škodo na šoli. Prav zato s popravilom uničenega parketa in ploščic odlašajo.

Tudi učilnice še vedno ogrevajo z dodatnimi električnimi radiatorji. Zaradi prenizkih temperatur je namreč na šolski in zdravstveni inšpektorat romala celo anonimna prijava. "Z inšpektorico sva vzela termometer in odšla po razredih ter merila, ali zagotavljamo dovolj visoko temperaturo prostorov. Dejstvo je, da v tistih trenutkih ta ni bila dosežena," priznava.