Slovenija

Šola več mesecev po neurju ostaja brez strehe, otroci v mrazu

Novo mesto, 20. 01. 2026 19.51 pred 26 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
Manca Turk
OŠ Drska

Pred natanko štirimi meseci in štirimi dnevi je hudo neurje, ki je pustošilo po Novem mestu, odtrgalo streho na Osnovni šoli Drska. In čeprav je občina obljubljala, da bodo šolo do danes popravili, učenci še vedno ostajajo brez strehe nad glavo. Streho so le dodatno pokrili s cerado, ravnatelj šole, ki jo je zaradi nizkih temperatur v učilnicah obiskala celo inšpekcija, pa opozarja, da je delo v takih pogojih izjemno naporno.

Štiri mesece po neurju je Osnovna šola Drska še vedno brez strehe in pokrita s cerado. Občina jo je po več prošnjah šole le zagotovila tik pred božičnimi prazniki, pripoveduje ravnatelj David Imperl. Zaščitna folija je namreč ob deževju puščala.

"Do takrat smo ob deževnih dnevih podstavljali vedra in imeli z delavci stražo oz. dežurstva, da ne bi prišlo do dodatnih stroškov," dodaja in ob tem poudarja, da je cerada še vedno le začasna rešitev. Negotovost medtem po njegovih besedah ostaja, saj bi lahko večje količine snega ali močnejše neurje povzročilo dodatno škodo na šoli. Prav zato s popravilom uničenega parketa in ploščic odlašajo.

Tudi učilnice še vedno ogrevajo z dodatnimi električnimi radiatorji. Zaradi prenizkih temperatur je namreč na šolski in zdravstveni inšpektorat romala celo anonimna prijava. "Z inšpektorico sva vzela termometer in odšla po razredih ter merila, ali zagotavljamo dovolj visoko temperaturo prostorov. Dejstvo je, da v tistih trenutkih ta ni bila dosežena," priznava.

OŠ Drska prekrita s cerado
OŠ Drska prekrita s cerado
FOTO: POP TV

Podžupan občine Novo mesto Urban Kramar medtem pravi, da do neke mere razume starše, saj učenci v učilnicah niso v optimalnih pogojih. A da so v danih okoliščinah storili vse, kar se je storiti dalo, se branijo na novomeški občini.

Novembra so napovedovali, da bo nova streha, če bo šlo vse po sreči, končana sredi januarja. In zakaj je torej še vedno ni? "Materiale je bilo treba nabaviti v prazničnem, zimskem času. Streho je nemogoče prenoviti med sneženjem in deževjem," odgovarja podžupan.

Preberi še OŠ Drska: Učenci v hladnih učilnicah, šola še vedno nima strehe

Nov rok pa zdaj obljubljajo za 17. februar, kar je po oceni Imperla nemogoče.

Podžupan vseeno vztraja, da je rok jasen. Če se bo znova zavlekel, pa pravi, da bo moral imeti izvajalec zelo utemeljene razloge za zamudo.

osnovna šola drska streha neurje otroci
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
21. 01. 2026 19.19
Druga najbogatejša občina v Sloveniji, ni komentarja.......
Odgovori
+1
1 0
User2472065
20. 01. 2026 21.09
Svobodne levake in fajonke ter NPM to zdaj ne zanima. Oni skrbijo zdaj za svoj lazni imidz in si podeljujejo nagrade.
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
21. 01. 2026 11.47
Osnovne šole so last občin in občine so dolžne skrbeti za njih. Dolenjska pač. Janšizem v vsem svojem blišču. Take šole bi imeli po vsej Sloveniji, če bi desni vladali vsaj osem let skupaj. Beda. Živa beda.
Odgovori
+1
1 0
fljfo
20. 01. 2026 20.20
Ni bojazni...Golob bo to rešil tik tak...
Odgovori
+2
4 2
