Šola zdravja: V 90 občin 260 skupin obiskuje jutranjo telovadbo

Kaj bi odgovorili, če bi vas nekdo vprašal, kolikokrat ste telovadili ta teden? Približno pet tisoč udeležencev šole zdravja bi reklo vsaj trikrat, mnogi kar petkrat tedensko oziroma celo vsak dan. Kar ne bi bilo morda nič nenavadnega, če ne bi bila njihova povprečna starost 72 let. Društvo šola zdravja, ki deluje v 90 občinah po Sloveniji in šteje že 260 skupin, vsak dan organizira brezplačno jutranjo telovadbo, imenovano 1000 gibov. S tem spodbujajo ljudi, da skrbijo za svoje fizično in psihično zdravje.