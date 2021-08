PRENOS V ŽIVO: Šolarji kmalu tako v klopi kot na ceste

Poleg preventivnih dejavnosti, s katerimi še posebej skrbijo za varnost najmlajših udeležencev v prometu, se bodo na novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana (MOL) osredotočili tudi na področje vpisa in investicij v vrtce ter osnovne šole.

Poleg župana Zorana Jankovića bodo sodelovali tudi vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič , ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek, vodja mestnega redarstva Roman Fortuna in predsednica občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Emilija Mitrović Miloš, je navedeno na spletni strani MOL-a. Prenos v živo spremljamo tudi na 24ur.com.

Otroci vse dlje ostajajo v vrtcu

Fabčičeva je naštela, da bo v ljubljanskih vrtcih v letošnjem šolskem letu 13.307 otrok, kar je 116 več kot v prejšnjem letu. "Povečuje se število otrok, ki v šolanje vstopijo kasneje," je pojasnila. Na centralnem čakalnem seznamu ostaja 72 otrok, čeprav imajo 236 prostih mest. "Čakajo namreč na točno določeni vrtec, enoto ali vzgojiteljico," je dejala.

Tudi v osnovnih šolah bo letos več učencev, in sicer 160. V 15 šolah se število oddelkov povečuje, bo pa skupno manj prvošolčkov - v sredo bo skozi šolska vrata prvič stopilo 2698 otrok.

Predsednica aktiva ravnateljev je zatrdila, da so poskrbeli za varno šolsko okolje in da si želijo, da bi bile šole čim dlje odprte: "Organizacija vstopanja otrok se je v prejšnjem šolskem letu izjemno dobro zasidrala. Otroci so se od staršev poslovili pred vhodom in v prostore vstopili sami. Dopoldne smo imeli pedagoški mir, v popoldanskih urah pa se je vrvež preselil ven," je pojasnila Urbančič Jelovškova in dodala, da imajo zdaj učitelji izkušnje tudi pri tem, kaj je pri pouku na daljavo potekalo dobro.

Cilj: Nič mrtvih, nič poškodovanih

Fortuna je pojasnil, da so poskrbeli, da so šolske poti ustrezno označene. S 1. septembrom bodo ljubljanski mestni redarji delo usmerili na določene lokacije, ki so jih izpostavile šole ali četrtne skupnosti. Opozoril je tudi, da bodo kljub spremembi zakonodaje, ki je znižala globe za preveliko hitrost, to merili s samodejnimi merilnimi napravami. Dve novi bosta na Zadobrovški cesti in Cesti v Mestni Log, uporabili pa bodo tudi naprave v dveh svojih vozilih, ki jih bodo postavili v neposredni bližini šol.

Da bo svojo pristotnost na začetku septembra tam okrepila tudi policija, je opozoril tudi Glavič, ki je sicer stanje na tem področju ocenil kot zadovoljivo: "Lani ni bilo nesreče, v kateri bi bil udeležen učenec, ki je bil na poti v šolo ali iz nje," je dodal.