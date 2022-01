Potreba po šolskih informatorjih velika, denarja zanje ni

Šolski informatorji so se v času epidemije izkazali za nepogrešljiv člen na marsikateri šoli. A omenjeno delovno mesto ni sistematizirano, zato je njihova zaposlitev otežena. Lahko so zaposleni preko javnih del, ali pa jih šole zaposlijo drugače. Na OŠ Nove Jarše v Ljubljani tako iščejo različne možnosti, med njimi je tudi predlog, da bi si finančni strošek za informatorja razdelila šola in starši otrok.

Časi koronavirusa so odprli marsikatero rano, tudi v šolskem sistemu. Prav v teh epidemičnih časih se je namreč pokazalo, kako potrebni so šolski informatorji. Te so preko javnih del v preteklih letih zaposlile že marsikatere šole, med njimi tudi OŠ Nove Jarše v Ljubljani. A pogodba se je delavki iztekla sredi decembra lani, ker pa so bili z informatorko izredno zadovoljni, tako zaposleni kot učenci in starši, so se na šoli odločili, da jo poskusijo zaposliti do konca šolskega leta. Emir Jušič, ravnatelj OŠ Nove Jarše, je tako staršem poslal dopis, v katerem jim je situacijo pojasnil in jih povprašal, ali bi želeli mesečno prispevati dva evra, da bi šolsko informatorko lahko zaposlili. "Gre za delovno mesto, ki ni sistematizirano, zato osebe ne moremo zaposliti, lahko pa bi jo zaposlili na podlagi lastnih sredstev, ki jih imamo na razpolago," je pojasnil za 24ur.com. A ker je situacija trenutno takšna kakršna je, virov financiranja praktično ni. "Mestna občina Ljubljana nam namenja sredstva, ki nam pripadajo, a ta razporedimo kot vsako leto, za jutranje varstvo, dežurstva, podaljšano bivanje in podobne zadeve. Bi pa trenutno šolskega informatorja nujno potrebovali, a nimamo sredstev," je povedal.

Predlog ravnatelja Emirja Jušiča za zaposlitev: šola plača del plače iz lastnih sredstev, 2 evra na mesec pa krijejo starši, tisti, ki to želijo. Kdor ne želi, ga ne bodo terjali za omenjeni znesek, je zapisano v sporočilu staršem.

Kot je dodal, bi se bilo potrebno pogovarjati v smeri, kje so šole danes in kaj danes potrebujejo, saj vendarle funkcionirajo na drugačen način. Današnji čas je namreč prinesel druge poglede na življenje, več je nestrpnosti in nepremišljenosti, tega pa si v šoli ne želijo, je pojasnil. Delo šolskega informatorja je po njegovem mnenju izredno pomembno, mora pa tudi oseba imeti določene lastnosti, biti mora empatična, pripravljena pomagati in se znati pogovarjati. Kot je opisal, ima šolski informator nadzor nad dogajanjem v šoli, preprečuje vstop v šolske prostore nezaželenim, neznanim osebam, informira in usmerja zunanje obiskovalce, pospremi otroke na šolski avtobus ali druge dejavnosti ter je most med učenci in strokovnimi delavci šole. Na OŠ Nove Jarše je šolska informatorka tako z učenci kot zaposlenimi spletla pristen, zaupljiv odnos. Učenci so se nenehno obračali nanjo, pri opravljanju svojega dela pa se je nadpovprečno izkazala, je povedal ravnatelj. Ker so bili sami z omenjeno delavko izredno zadovoljni, bi jo radi obdržali, a to, da bi morali starši zanjo doplačevati, ni rešitev. Prav tako ni rešitev zaposlitev preko javnih del. Kot poudarja, bi bilo treba delo šolskih informatorjev urediti sistemsko. Težava zaposlitve preko javnih del je namreč ta, da pogodba traja leto dni, šola se mora vsako leto znova prijaviti na razpis in vprašanje je, ali bo na njem uspešna. Če pa že je uspešna, morajo potem opraviti vrsto razgovorov in vse osebe ne ustrezajo kriterijem, je pojasnil Jušič. "Ne more kar vsak priti v šolo," pravi. Iste osebe na isto delovno mesto pa se preko javnih del zaposliti ne da.

icon-expand OŠ Nove Jarše Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja