'Vsaka nenadna sprememba v vedenju nam govori, da se z otrokom nekaj dogaja'

Na dveh različnih srednjih šolah v eni od slovenskih regij so v zadnjem obdobju obravnavali dva poskusa samomora. Na Policiji zaradi varstva osebnih podatkov in ker gre za mladoletni osebi, več informacij ne razkrivajo, so pa pojasnili, da v obeh primerih dogodka nista bila posledica kaznivih dejanj ali nesreče.

Še en tovrstni dogodek, ki se ni končal le s poskusom, ampak s smrtjo otroka, se je po naših informacijah nedavno zgodil še v drugi slovenski regiji. Klinična psihologinja in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana dr. Mateja Hudoklin pojasnjuje, da pri mladostnikih v obdobju adolescence opažajo veliko stisk in izrazitih težav, ki se kažejo v izgubi smisla in volje do življenja. "Treba je vedeti, da je to obdobje, ko so prisotna zelo močna občutja, nihanja razpoloženja, tudi neke skrajnosti v razpoloženju in se bolj običajno pojavljajo kot potem kasneje pri odraslih," je Hudoklinova pojasnila za našo televizijo.

Ob tem poudarja, da lahko pri mladostnikih že en sam dejavnik, kot je na primer nesrečna ljubezen ali neuspeh v šoli, prispeva k temu, da ne vidijo več smisla v svojem življenju. A kot dodaja, se to ne zgodi čez noč, ampak stiska običajno traja dlje časa, se stopnjuje in poglablja. V tem primeru je treba poiskati pomoč in se sprva obrniti na katerega koli odraslega, ki jim je dostopen, pojasnjuje.

Strokovnjaki v pokoronskem obdobju opažajo več hudih stisk mladostnikov, ki morajo običajno dolgo čakati na strokovno pomoč, v nekaterih primerih pa tudi na lastno željo čakajo, da se bodo težave rešile same od sebe, a se ne. "Pridejo pozno in potem potrebujejo hospitalno in intenzivno specialistično obravnavo, da se te stiske razrešijo," pove Hudoklinova.