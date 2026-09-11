Ravnateljica: Toliko otrok ni manjkalo že od epidemije covida-19

Kljub manjkajočim 214 učencem in petim učiteljicam je bilo na hodnikih osnovne šole Božidarja Jakca živahno.

Pouk je potekal normalno, delali so tudi v kuhinji. "Včeraj smo imeli inšpekcijski pregled, ki ni pokazal nobenih nepravilnosti, kuhinjo smo dodatno razkužili," pove ravnateljica Elvira Sušec. Razkužujejo tudi kljuke, mize, zračijo prostore. "In otroke nagovarjamo, da si čim večkrat umijejo roke," doda.

Podobne ukrepe izvajajo tudi na Osnovni šoli Koseze, kjer je zaradi slabega počutja, povezanega predvsem s prebavnimi težavami, manjkalo pet učiteljev, otrok pa kar 500.

"Vsako uro pri odmoru smo si morali umiti roke, tudi če smo si šli pihat nos, več razkuževanja je bilo," pravi Kiara iz 7. razreda.

"Pouk je potekal normalno, kuhinja je bila zaprta, tako da smo imeli catering, suho hrano," pojasni ravnateljica šole Lorieta Pečoler.

Kuhinjo so na šoli preventivno zaprli včeraj, danes pa so dobili rezultate testov, pojasnjuje ravnateljica. Rezultati hitrih testov vode so bili ustrezni, delavci v kuhinji so zdravi, zato bodo kuhinjo v torek odprli.

Da se bodo razmere naslednji teden vrnile v normalo, upajo tudi na Osnovni šoli Božidarja Jakca. "Vikend je vmes, tako da ti otroci, ki so zboleli, pričakujemo, da se bodo do ponedeljka bolje počutili," doda Sušec.

Ali je vzrok bolezni norovirus, na NIJZ še preučujejo. Popolnoma varne pa so medtem razmere na osnovni šoli Valentina Vodnika, trdijo na šoli, kjer se je razlila kemikalija brom. "Plina ni več v zraku, učenci so bili danes tudi v šoli," je povedala ravnateljica Valerija Japelj.