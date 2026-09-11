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Slovenija

Ravnateljica: Toliko otrok ni manjkalo že od epidemije covida-19

Ljubljana, 11. 09. 2026 20.28 pred 49 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Danica Jovanović
OŠ Božidarja Jakca

Toliko otrok na naši šoli ni manjkalo že od časa epidemije covida-19, pravi ravnateljica osnovne šole Božidarja Jakca po množični odsotnosti otrok zaradi prebavnih težav. Danes je od pouka izostalo še skoraj 60 otrok, skupaj jih manjka 214, skoraj polovica vseh učencev. Še veliko huje je na osnovni šoli Koseze, od 700 učencev jih je danes manjkalo kar 500. Ali je za izostanke kriv zelo nalezljiv norovirus, NIJZ še ni dokončno potrdil.

Kljub manjkajočim 214 učencem in petim učiteljicam je bilo na hodnikih osnovne šole Božidarja Jakca živahno.

Pouk je potekal normalno, delali so tudi v kuhinji. "Včeraj smo imeli inšpekcijski pregled, ki ni pokazal nobenih nepravilnosti, kuhinjo smo dodatno razkužili," pove ravnateljica Elvira Sušec. Razkužujejo tudi kljuke, mize, zračijo prostore. "In otroke nagovarjamo, da si čim večkrat umijejo roke," doda.

Podobne ukrepe izvajajo tudi na Osnovni šoli Koseze, kjer je zaradi slabega počutja, povezanega predvsem s prebavnimi težavami, manjkalo pet učiteljev, otrok pa kar 500.

"Vsako uro pri odmoru smo si morali umiti roke, tudi če smo si šli pihat nos, več razkuževanja je bilo," pravi Kiara iz 7. razreda.

"Pouk je potekal normalno, kuhinja je bila zaprta, tako da smo imeli catering, suho hrano," pojasni ravnateljica šole Lorieta Pečoler.

Kuhinjo so na šoli preventivno zaprli včeraj, danes pa so dobili rezultate testov, pojasnjuje ravnateljica. Rezultati hitrih testov vode so bili ustrezni, delavci v kuhinji so zdravi, zato bodo kuhinjo v torek odprli.

Da se bodo razmere naslednji teden vrnile v normalo, upajo tudi na Osnovni šoli Božidarja Jakca. "Vikend je vmes, tako da ti otroci, ki so zboleli, pričakujemo, da se bodo do ponedeljka bolje počutili," doda Sušec.

Ali je vzrok bolezni norovirus, na NIJZ še preučujejo. Popolnoma varne pa so medtem razmere na osnovni šoli Valentina Vodnika, trdijo na šoli, kjer se je razlila kemikalija brom. "Plina ni več v zraku, učenci so bili danes tudi v šoli," je povedala ravnateljica Valerija Japelj.

šola prebavne motnje norovirus

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KOMENTARJI3

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Korošec77
11. 09. 2026 20.57
Malo več čistoče. Pa žal, vidim pri vnukih: pri javnih naročilih je merilo najnižja cena. Namesto, da bi od lokalnih kmetov kupili krompir, mleko, meso, jajca, zelenjavo... itd, jim v šoli dajo za malico pakirane grisine ali pa napol plastične čokoladne pakirane rogljiče ali pa neki polnozrnat prepečenec suhi in jabolko, danes pa 2 pakirana keksa polna cukra in 1 jabolko. Žalostno, pa vem, da bi starši plačali več za malico, če je treba, samo naj bi bila vsaj zdrava, raznolika in kakovostna. Da ne govorim da je domov prnesel pleskavico zavito v robec, ker ni upal stran vreči - popolnoma črna zažgana in kot kamen. Res ne vem, a svojim otrokom doma tudi tako kuhajo ali kaj.
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+0
2 2
thetech
11. 09. 2026 21.06
Ojej... ubogi otroci, na kakšno šolo ste jih vpisali... če bi se mojim to dogajalo, jih kojci prepišem na drugo šolo.
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+1
1 0
galeon
11. 09. 2026 20.30
Poskrbite v šoli, da bo kuhinja in hrana v redu pa ne bo problemov.
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+3
5 2
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