Šolam bo ministrstvo razdelilo nekaj manj kot 3000 prenosnih računalnikov

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je upravičene šole in zavode o tem obvestilo z dopisom 21. februarja in jih pozvalo, naj zanimanje za prenosnike izkažejo do 1. marca.

Kot je danes sporočilo ministrstvo, bodo prenosnike razdelili v podporo učnemu procesu dijakov oz. učencev. Kriterije za razdelitev je določilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je ministrstvu za digitalno preobrazbo posredovalo seznam upravičenih šol in zavodov ter število prenosnikov, do katerih je vsaka ustanova upravičena.

Kot pravi ministrstvo, so novi prenosni računalniki glede na želje posamezne ustanove na voljo z naloženim odprtokodnim operacijskim sistemom Linux Pop OS, kar je v skladu z nacionalno digitalno strategijo Digitalna Slovenija 2030, ali brez naloženega operacijskega sistema.

Do danes se je odzvalo 111 od 146 upravičenih šol in zavodov. Na podlagi zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na ministrstvu pripravljajo dogovore z ustanovami. Po izteku roka za izkaz zanimanja bo sledila razdelitev prenosnikov.

Preostalih 10.000 prenosnikov bo po navedbah ministrstva razdeljenih na podlagi javnega poziva, ki ga bo objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS po sprejetju novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je 16. februarja prestal prvo obravnavo DZ.

Spomnimo

Lani novembra je odjeknila novica, da je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo 13.000 prenosnih računalnikov, za kar je bilo deležno kritik javnosti. Računalnike je ministrstvo po njihovih pojasnilih kupilo za tri različne skupine prebivalcev, in sicer za brezplačno izposojo ranljivim skupinam prebivalcev, za vrtce in osnovne šole ter za pravne osebe javnega prava, prizadete v poplavah in plazovih, vendar so jih za zdaj razdelili le 39, preostali pa čakajo v skladišču.