Šolarji bodo zaključili nenavadno šolsko leto, ki ga je zaznamovala epidemija

Letošnje počitnice bodo za otroke verjetno največje bogastvo, ki jim ga bomo omogočili. Po krizi z epidemijo je povpraševanja po letovanjih bistveno več kot lani, saj so se finančne stiske v družinah s krizo poglobile, zato v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) upajo, da bodo lahko na letovanja peljali čim več otrok.

ZPM Ljubljana Moste Polje se letos zaradi situacije osredotoča na počitnice v Sloveniji. Tako organizira jezikovne tabore v Kranjski Gori. Želijo si, da bi lahko letovanja varno izpeljali tudi v počitniškem domu v Zambratiji. Tokrat pa so odpovedali potovanja, ki jih vsako leto organizirajo za mladostnike po Evropi - Mladi in Evropa. Zato so pripravili program za mladostnike v Sloveniji. Za mlajše otroke v Ljubljani so organizirali več počitniških varstev.

Poletno avanturo za mlade, stare od 10 do 29 let, in družine med drugim napoveduje zavod Mladi zmaji s široko paleto strokovno vodenih aktivnosti - od supanja na Ljubljanici, glasbene rock pustolovščine za dekleta, dogodka Z Ljubo in Dragom naokoli, pa vse do raziskovanja ulične umetnosti. V ljubljanskem živalskem vrtu pa bodo mladi tako kot vsako poletje lahko med počitnicami spoznavali živali.