Šolarji dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom

Tradicionalni slovenski zajtrk so postregli 86.000 otrokom v vrtcih in 200.000 v osnovnih šolah ter vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki od leta 2011 poteka v vrtcih in šolah vsak tretji petek v novembru, letos izpostavlja mleko in mlečne izdelke. Pod sloganom Zajtrk z mlekom - super dan bodo otrokom postregli z za zajtrk tradicionalnimi živili, poleg z mlekom še z medom, maslom, kruhom in jabolki oz. drugim sadjem lokalnega porekla.

Prvi tradicionalni slovenski zajtrk so izvedli na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, danes pri projektu sodeluje 14 vladnih in nevladnih organizacij. Namen dogodka je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno najširšo javnost o pomenu zajtrka kot pomembnega obroka v okviru naših prehranjevalnih navad, so poudarili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bodo tudi letos podprli projekt.

Slovenskemu zajtrku so se poklonili tudi številni drugi

Tako so se otrokom pri tradicionalnem slovenskem zajtrku pridružili ministrica Irena Šinko ter državna sekretarja Tatjana Buzeti in Darij Krajčič. Ministrica je zajtrkovala z učenci Osnovne šole Turnišče, Krajčič z učenci Osnovne šole Nazarje, Buzetijeva pa se bo tradicionalnega slovenskega zajtrka udeležila v Domu ob Savinji v Celju.