Šolarji danes še zadnjič v šolske klopi. Vozniki, previdno na cesti!

Zahvalo vsem učencem, dijakom ter zaposlenim v šolstvu za uspešno dokončanje letošnjega šolskega leta, ter svojcem za podporo, je ob koncu šolskega leta izrekla ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Zaželela jim je lepe počitnice in nujen predah po težkem šolskem letu ter jih pozvala, da pazijo nase in se cepijo, kar zanesljivo daje tudi možnost, da se jeseni zopet vidijo v prostorih šol.

"Želimo si, da bi na zadnji šolski dan skupaj z dijaki in vami uspeli ustvariti zgodbo, ki bo nosila močan pozitiven čustven naboj med dijaki in širšo javnostjo, predvsem v luči odpiranja države po zadnjem valu epidemije ter zaključku šolskega leta," so zapisali v dijaški skupnosti.

Na Dijaški skupnosti Ljubljana so se ob podpori ljubljanske občine odločili, da zadnji šolski dan obeležijo z vseljubljanskim dijaškim dogodkom Končno kon'c, ki bo potekal na Kongresnem trgu med 14. in 22. uro. Dogodek bo brezplačen za vse udeležence, pridružili pa se jim bodo znani glasbeniki.

Letos so številne organizacije znova pripravile raznovrstne počitniške aktivnosti z raznovrstnimi ustvarjalnimi delavnicami, počitniškimi izleti in drugimi dogodki.

V ZPM Maribor se Počitnice s prijatelji začnejo že v petek z naravoslovnimi delavnicami v Mestnem parku in odhodom prve skupine otrok na obmorsko letovanje. S počitniškim varstvom, brezplačnimi počitniškimi dejavnostmi v Domu ustvarjalnosti mladih pa začnejo v ponedeljek. Med drugim bodo organizirali celodnevni izlet na učnem poligonu za samooskrbo Dole, kjer bodo mladi doživeli tesen stik z naravo in začutili pomen povezanosti z njo.

Tudi letošnje poletje bo ZPM Ljubljana Moste Polje popeljala otroke na letovanje v Zambratijo, sicer z manjšimi prilagoditvami nekaterih aktivnosti. Vsak otrok bo moral na odhod prinesti podpisano izjavo o zdravstvenem stanju in na avtobusu nositi masko. Tudi v domu bodo poostrili higienske ukrepe pri osebju in druženju z "zunanjim svetom", so zapisali na svoji spletni strani.

Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo več kot 191.000 učencem in 74.000 dijakov. V šolske klopi se bodo šolarji vrnili septembra.

Na agenciji za varnost prometa opozarjajo: Vozniki, bodite pozorni na otroke

"Zaradi podaljšanega prazničnega konca tedna, del na cesti in večjega tranzita, bo ob koncu tedna povečana gostota prometa. Vse to od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo," so v sporočilu za javnost zapisali na agenciji za varnost prometa.

Kot so še izpostavili, vse, ki se odpravljajo na pot, pozivajo naj se dobro organizirajo, preverijo delovanje vozila ter razmere na cestah in morebitne cestne zapore. Dobro je spremljati tudi epidemiološko stanje na območjih načrtovane poti ter predhodno preveriti pogoje vstopa v posamezno državo.

Ob začetku poletnih počitnic in obdobja dopustov pa na agenciji za varnost prometa svetujejo tudi, da vozniki na vozilih zagotovijo dobro preglednost skozi vsa okna in ogledala. Zaradi prtljage, ki dodatno obteži vozilo, je priporočljivo preveriti tudi tlak v pnevmatikah. Med potjo pa je nujno poskrbeti za zadostne količine vode za vse potnike v vozilu ter za redne postanke.

Vozniki naj bodo v tem obdobju med vožnjo še posebej strpni, hitrost vožnje naj prilagajajo razmeram na cesti ter upoštevajo varnostno razdaljo, še opozarjajo na agenciji za varnost prometa.

V razmahu je tudi motoristična sezona, zato vse motoriste in mopediste pozivajo k odgovorni vožnji, ostale voznike motornih vozil pa k dodatni previdnosti in pozornosti.

Od sobote naprej za javni potniški promet v veljavo vstopa tudi počitniški vozni red.