Šolarji iz Jelendola prišli v šolo, cesta še vedno neprevozna

Po besedah ravnatelja Osnovne šole Tržič Stanislava Gruma je danes v šolo prišlo vseh sedem osnovnošolcev iz Jelendola. Dva sta sicer v šolo zaradi zdravniškega pregleda prišla že v torek, v sredo so vsi otroci ostali doma, danes pa so se, v skladu z dogovorom med starši in šolo, vsi že zbrali v šoli.

Pot iz Jelendola v Tržič še vedno predstavlja velik zalogaj

"Veseli smo, da so otroci lahko prišli," je izpostavil ravnatelj in dodal, da ni nikakršnih težav, kar se tiče snovi in učnega procesa. Pojasnil je, da se otroci iz Jelendola sedaj s svojimi sošolci pogovarjajo o tem, kako je neurje prizadelo njihov kraj, in z njimi delijo svoje izkušnje.