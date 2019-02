Šolarji iz zahodne Slovenije na počitnicah

Za 140.000 učencev in dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije se začenjajo težko pričakovane počitnice. Medtem pa bodo v šolske klopi spet sedli njihovi vrstniki z vzhoda države. V času počitnic bo potekala vrsta brezplačnih dejavnosti in programov, vreme bo prav tako ugodno, a že precej pomladno.

Pretekli teden so počitnice uživali šolarji z vzhoda države. Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela. Mladim bodo na voljo številne raznovrstne dejavnosti. V Ljubljani jih med drugim čakajo zabavni zmajeslovni izzivi iz grajskih časov v organizaciji Zavoda Ljubljanski grad in spoznavanje živali v ljubljanskem živalskem vrtu. V času počitnic bo potekala vrsta brezplačnih dejavnosti in programov. FOTO: Thinkstock Tudi kranjski učenci in dijaki bodo lahko izbirali med raznoliko ponudbo dogodkov in aktivnosti. Uživali bodo med drsanjem v ledeni dvorani, se v plesnem studiu učili novih plesnih korakov in plavali v pokritem bazenu. Veliko raznovrstnih dogodkov med počitnicami so pripravile tudi obljubljanske občine. Tako kot vsako leto bo tudi tokrat marsikje poskrbljeno za otroško varstvo. Ker med počitnicami še bolj kot sicer oživijo smučišča, policija opozarja na previdnost. Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 4. marca. Medtem se bo pouk danes nadaljeval za 900 dijakov srednjih šol, ki delujejo v okviru novomeškega Centra biotehnike in turizma Grm v Sevnem pod Trško Goro, ki ga je v torek prizadel požar. Praktični pouk v pogorelih učilnicah bodo glede na ugodne vremenske razmere nadomestili s terenskim praktičnim delom.