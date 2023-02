Šolarji iz zahodne Slovenije na zimskih počitnicah

Minuli teden so počitnice uživali šolarji z vzhoda države. Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

Šolarje in njihove starše že pričakujejo na smučiščih in v zdraviliščih, nekateri pa bodo uživali zimske radosti na morju. Na voljo jim bodo številne raznovrstne dejavnosti, največ v Ljubljani. Tam jih med drugim čakajo grajske dogodivščine in vstop v svet zmajev v organizaciji Zavoda Ljubljanski grad in spoznavanje živali v ljubljanskem živalskem vrtu.

Veliko raznovrstnih dogodkov v času počitnic so pripravile tudi obljubljanske občine.

Tako kot vsako leto bo tudi tokrat marsikje poskrbljeno za otroško varstvo.

Ker med počitnicami še bolj kot sicer oživijo smučišča, policija opozarja na previdnost.

Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 13. februarja. Naslednje počitnice jih čakajo v maju.