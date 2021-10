Šolarji na krompirjevih počitnicah

Za učence in dijake se uradno začenjajo prve počitnice v tem šolskem letu. V času t. i. krompirjevih počitnic se bodo kljub ukrepom za zajezitev epidemije zvrstile številne prireditve in delavnice po vsej državi, a pod pogojem PCT. Okoli 193.000 osnovnošolcev in 76.000 srednješolcev se bo s počitnic v šolske klopi znova vrnilo 2. novembra.

Šolarji bodo zaradi spomina na mrtve, če mu prištejemo še pretekli konec tedna, v počitnicah lahko uživali kar deset dni. Ljubljanski javni zavodi so med počitnicami za otroke pripravili raznovrsten program. Tako se bodo z Mladimi zmaji odpravili na izlet v Trbovlje na spoznavno srečanje s čisto pravimi roboti in prespali v Zavetišču Gmajnice, kjer bodo razbijali mite o živalih črne barve. icon-expand Počitnice FOTO: Dreamestime V ljubljanskem živalskem vrtu jih vsak dan vse do 31. oktobra čakajo čarovniške urice s čarodejem. Pripravljajo tudi dnevna vodenja skozi Čarovniške dneve, kjer bodo otroke po živalskem vrtu vodile "čisto prave čarovnice". Delavnice so za obiskovalce brezplačne, starejši od 15. let pa morajo za udeležbo izpolnjevati PCT pogoj. Nabor številnih brezplačnih počitniških dejavnosti v času jesenskih počitnic so pripravila tudi društva v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Mariboru bodo med drugim otroke odpeljali na Kozjansko. Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ker so v času jesenskih počitnic pobirali krompir.