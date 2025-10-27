Šolarji na prvih letošnjih počitnicah

V prestolnici so za mlade na Ljubljanskem gradu pripravili kulinarične preizkušnje. V letošnje jesenske počitnice bodo tako mlajši učenci zakorakali v čas srednjega veka, med grajske hodnike, dišeče kuhinje in pozabljene recepte. Otroci bodo spoznali, kaj se je v srednjem veku jedlo in pilo, kakšna so bila pravila obnašanja za mizo ter katere jedi so bile med najljubšimi celo cesarju, napovedujejo na Ljubljanskem gradu.

V Mariboru pa je tamkajšnja zveza prijateljev mladine pripravila nabor številnih različnih brezplačnih počitniških dejavnosti. Vabijo na ustvarjalno sproščanje in preživljanje prostega časa v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer se ustvarjalnost sreča z digitalnim svetom. Tam jih čakajo ustvarjalne delavnice, čarovniške ideje, DJ raziskovanja ter miren trenutek za dobro počutje.

Upoštevaje pretekli konec tedna bodo šolarji na počitnicah lahko uživali devet dni.

V Celju pa bodo otroci in mladi jesenske počitnice, ki se jih zelo veselijo, preživeli lahko tudi športno aktivno, v različnih športnih programih, ki jih brezplačno omogočajo občina, Športna zveza Celje in Fundacija za šport.

Med jesenskimi počitnicami se lahko mladi pridružijo počitniškim vsebinam na Televiziji Slovenija, kjer jih čakajo počitnice z Nikom, Izzivalci in mnogi drugi junaki.

Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ki izhaja iz pobiranja tega pridelka v času jesenskih počitnic.

Zaradi bližajočih se praznikov in šolskih počitnic policisti pozivajo k dodatni previdnosti v cestnem prometu. Pričakujejo namreč zgostitve in zastoji na vpadnicah do pokopališč in turističnih krajev.