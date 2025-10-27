Svetli način
Slovenija

Šolarji na prvih letošnjih počitnicah

Ljubljana, 27. 10. 2025 06.52 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Za učence in dijake se uradno začenjajo prve počitnice v tem šolskem letu. V času tako imenovanih krompirjevih počitnic se bodo zvrstile številne prireditve in delavnice po vsej Sloveniji, večina je brezplačnih. Okoli 190.000 osnovnošolcev in 88.000 srednješolcev se bo v šolske klopi vrnilo 3. novembra.

V prestolnici so za mlade na Ljubljanskem gradu pripravili kulinarične preizkušnje. V letošnje jesenske počitnice bodo tako mlajši učenci zakorakali v čas srednjega veka, med grajske hodnike, dišeče kuhinje in pozabljene recepte. Otroci bodo spoznali, kaj se je v srednjem veku jedlo in pilo, kakšna so bila pravila obnašanja za mizo ter katere jedi so bile med najljubšimi celo cesarju, napovedujejo na Ljubljanskem gradu.

Jesenske počitnice
Jesenske počitnice FOTO: Shutterstock

V Mariboru pa je tamkajšnja zveza prijateljev mladine pripravila nabor številnih različnih brezplačnih počitniških dejavnosti. Vabijo na ustvarjalno sproščanje in preživljanje prostega časa v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer se ustvarjalnost sreča z digitalnim svetom. Tam jih čakajo ustvarjalne delavnice, čarovniške ideje, DJ raziskovanja ter miren trenutek za dobro počutje.

Upoštevaje pretekli konec tedna bodo šolarji na počitnicah lahko uživali devet dni.

V Celju pa bodo otroci in mladi jesenske počitnice, ki se jih zelo veselijo, preživeli lahko tudi športno aktivno, v različnih športnih programih, ki jih brezplačno omogočajo občina, Športna zveza Celje in Fundacija za šport.

Med jesenskimi počitnicami se lahko mladi pridružijo počitniškim vsebinam na Televiziji Slovenija, kjer jih čakajo počitnice z Nikom, Izzivalci in mnogi drugi junaki.

Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ki izhaja iz pobiranja tega pridelka v času jesenskih počitnic.

Zaradi bližajočih se praznikov in šolskih počitnic policisti pozivajo k dodatni previdnosti v cestnem prometu. Pričakujejo namreč zgostitve in zastoji na vpadnicah do pokopališč in turističnih krajev.

počitnice jesen krompirjeve počitnice šola otroci
KOMENTARJI (1)

JanezNovak13
27. 10. 2025 08.00
+1
Revčki. Tudi dveh celih mesecev ne oddelajo. Starši nimajo toliko dopusta, da bi lahko bili z otroci doma.
