Šolarji na prvomajskih počitnicah, prosti bodo devet dni

Mlade Ljubljančane javni zavod Mladi zmaji vabi na prvomajsko avanturo, ki bo v znamenju krepitve digitalnih in športnih veščin. Mladi bodo s pomočjo App Inventorja raziskovali svet programiranja, razvijali svoje digitalne spretnosti in spoznavali so vrstnike s podobnimi interesi. V Klubu 300 pa se bodo preizkusili v kegljanju. Hkrati bodo potekale delavnice plesa, gejmarske delavnice (igranje video iger), filmski večer in peko palačink.

Zveza Anita Ogulin & ZPM za otroke od šest do 10 let starosti tudi tokrat organizira prvomajske tabore v Kranjski Gori. Nastanitev je v počitniškem domu Vila Šumica, ki otrokom nudi varen prostor za sprostitev in raziskovanje. Skozi teden ponujajo ogromno doživetij in aktivnosti, sprehode po Triglavskem narodnem parku, športne dejavnosti na prostem, obisk Kekčeve dežele ter jezera Jasna, ustvarjalne delavnice, iskanje skritega zaklada in še več.

Tudi ljubljanski živalski vrt je odlična točka za prvomajske počitnice, saj je odprt vse dni, tudi ob praznikih. Pripravljajo pester program "naravovarstvenih dogodivščin" s predstavitvami živali, ki živijo v vrtu, in delavnicami, ki so vključene v ceno vstopnice. Vstopnice je priporočljivo kupiti vnaprej preko spleta.

Zveza prijateljev mladine Maribor mlade vabi v Dom ustvarjalnosti mladih na različne tematske ustvarjalnice, kot je izdelovanje pisanih žuželk oz. metuljev z migajočimi krili in papirnatih krožnikov, ki jih bodo spremenili v izvirne torbice. Ob potepanju po mestu pa bodo med drugim obiskali biljardni klub v mestu, kjer se bodo spoznali z osnovami biljarda.

Prvomajsko počitniško varstvo ponujajo različni ponudniki z ustvarjalnimi, športnimi in plavalnimi programi. Tako Društvo prijateljev mladine Trbovlje organizira varstvo, ki vključuje ustvarjalne delavnice, kuharske aktivnosti, pri katerih bodo otroci sami pripravili kosilo, sprehode in gibanje v naravi, družabne igre ter sproščene skupinske aktivnosti. Varstvo bo potekalo brez uporabe mobilnih telefonov.

Šolarji bodo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedli 4. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika.