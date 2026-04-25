Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Šolarji na prvomajskih počitnicah, prosti bodo devet dni

Ljubljana, 25. 04. 2026 07.23 pred 4 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Šolarji

Za okoli 275.800 šolarjev, od tega 189.132 učencev in 86.759 dijakov, so se začele prvomajske počitnice, ko bodo tretjič zapored skupno prosti devet dni. V šolo se bodo vrnili 4. maja. Marsikje za ta čas ponujajo pester progam aktivnosti, med drugim dnevne ustvarjalne, športne in plezalne tabore. Za otroke so na voljo počitniška varstva.

Mlade Ljubljančane javni zavod Mladi zmaji vabi na prvomajsko avanturo, ki bo v znamenju krepitve digitalnih in športnih veščin. Mladi bodo s pomočjo App Inventorja raziskovali svet programiranja, razvijali svoje digitalne spretnosti in spoznavali so vrstnike s podobnimi interesi. V Klubu 300 pa se bodo preizkusili v kegljanju. Hkrati bodo potekale delavnice plesa, gejmarske delavnice (igranje video iger), filmski večer in peko palačink.

Zveza Anita Ogulin & ZPM za otroke od šest do 10 let starosti tudi tokrat organizira prvomajske tabore v Kranjski Gori. Nastanitev je v počitniškem domu Vila Šumica, ki otrokom nudi varen prostor za sprostitev in raziskovanje. Skozi teden ponujajo ogromno doživetij in aktivnosti, sprehode po Triglavskem narodnem parku, športne dejavnosti na prostem, obisk Kekčeve dežele ter jezera Jasna, ustvarjalne delavnice, iskanje skritega zaklada in še več.

Tudi ljubljanski živalski vrt je odlična točka za prvomajske počitnice, saj je odprt vse dni, tudi ob praznikih. Pripravljajo pester program "naravovarstvenih dogodivščin" s predstavitvami živali, ki živijo v vrtu, in delavnicami, ki so vključene v ceno vstopnice. Vstopnice je priporočljivo kupiti vnaprej preko spleta.

Zveza prijateljev mladine Maribor mlade vabi v Dom ustvarjalnosti mladih na različne tematske ustvarjalnice, kot je izdelovanje pisanih žuželk oz. metuljev z migajočimi krili in papirnatih krožnikov, ki jih bodo spremenili v izvirne torbice. Ob potepanju po mestu pa bodo med drugim obiskali biljardni klub v mestu, kjer se bodo spoznali z osnovami biljarda.

Prvomajsko počitniško varstvo ponujajo različni ponudniki z ustvarjalnimi, športnimi in plavalnimi programi. Tako Društvo prijateljev mladine Trbovlje organizira varstvo, ki vključuje ustvarjalne delavnice, kuharske aktivnosti, pri katerih bodo otroci sami pripravili kosilo, sprehode in gibanje v naravi, družabne igre ter sproščene skupinske aktivnosti. Varstvo bo potekalo brez uporabe mobilnih telefonov.

Šolarji bodo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedli 4. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika.

šolarji počitnice prvomajske
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Netajkun
26. 04. 2026 12.47
Pred 30 leti je 210.000 osnovnošolcev učilo 15.000 učiteljev, danes pa 189.000 učencev in 19.000 učiteljev. V srednji šoli so številke v podobnem razmerju, pred 30 leti 98.000 dijakov in 6700 profesorjev, danes pa 87.000 dijakov in 7800 profesorjev. Očitno smo se "specializirali", znanje pa temu niti ne sledi (po podatkih nacionalnega preverjanja znanja).
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680