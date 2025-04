Šolarji na prvomajskih počitnicah

V Živalskem vrtu Ljubljana so tako za prvomajske počitnice pripravili "naravovarstvene dogodivščine" s predstavitvijo osmih živalskih vrst, ki jih vzrejajo tudi v vrtu pod Rožnikom. Ob tej priložnosti so pripravili zloženko Postani naravovarstvenik z Zojo in Levom, ki vsebuje različne uganke. Izvedeli bodo marsikaj novega, reševali uganke in zbirali štampiljke.

Zveza prijateljev mladine Maribor vabi v Dom ustvarjalnosti mladih na različne ustvarjalnice, kot je oblikovanje najrazličnejših motivov iz slanega testa, in na potepanje v novem plezalnem centru Klajmber, kjer bodo preizkusili svoje mišice, ravnotežje in pogum.

Več kot 191.900 učencev in okoli 84.100 dijakov bo po prvomajskih počitnicah, ki so sicer zadnje do poletja, v šolske klopi znova sedlo 5. maja. Že naslednji dan pa maturante čaka prva izpitna pola – esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika.