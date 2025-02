Šolarji naj bi oblikovali agencijo za pretepe, Policija ukrepa

Anita Leskovec s koprske policijske uprave je za Primorske novice potrdila, da so na eni od izolskih osnovnih šol obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, v katerega so bili vpleteni osnovnošolci. "Z vsakim takim primerom se res poglobljeno ukvarjamo in v sodelovanju z vsemi pristojnimi poskušamo narediti vse, da do takšnih ravnanj ne bi več prihajalo," je poudarila Anita Leskovec.

Kaj naj bi se zgodilo?

Pretep, katerega posnetek je zaokrožil na družbenih omrežjih, naj bi se zgodil v torek pred športno dvorano v Kraški ulici v Izoli. Na posnetku je videti, kako se vpričo številnih šolarjev, ki dogodek snemajo s telefoni, spopadeta osnovnošolca, udarci pa so močni, tudi s pestjo v obraz, danes še piše časnik.