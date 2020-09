Šolarji po dolgem času na ceste, vozniki previdno

S prvim šolskim dnem se po več mesecih na slovenske ceste vračajo šolarji, med njimi tudi več kot 21.000 prvošolcev. Agencija za varnost prometa (AVP) v ta namen vse udeležence v prometu poziva k največji stopnji pazljivosti, danes pa bo v času jutranje prometne konice izvedla terensko akcijo, so sporočili z AVP.

Več kot 50 promotorjev prometne varnosti bo v sklopu akcije #VarnoVŠolo med 7. in 11. uro na večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru opozarjalo voznike na začetek šole, na pomen pripetosti z varnostnim pasom in na pomen neuporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Sporočilo, ki ga želijo posredovati voznikom, je, da začetek šole pomeni več otrok na cesti, zato sta nujni še večja pazljivost in pozornost, so v sporočilu za javnost pojasnili na AVP.

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni in težje predvidijo nevarne položaje. Hkrati pozneje opazijo vozila in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti. Vozniki morajo zato biti nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce, opozarjajo na agenciji. Poleg tega odraslim svetujejo, da mlajše otroke spremljajo na poti v šolo.

icon-expand Prvi šolski dan v Trnovem FOTO: Damjan Žibert