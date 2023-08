Šolarji prejeli dodaten dan počitnic v maju, kako bo z zimskimi?

Koledar pouka v letu 2023/2024 za osnovne (OŠ) in srednje šole (SŠ):

1. 9. začetek pouka in objava sklepa o izboru predmetov na Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

30. 10.–3. 11. jesenske počitnice

25. 12.–2. 1. novoletne počitnice

15. 1. zaključek prvega ocenjevalnega obdobja v SŠ (kjer imajo dve obdobji)

31. 1. zaključek prvega ocenjevalnega obdobja v OŠ

1. 2. začetek poklicne mature – zimski rok

11. in 12. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole

19. 2.–23. 2. zimske počitnice za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije

26. 2.–1. 3. zimske počitnice za učence z območja JV Slovenije, Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije

5. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

27. 4.–2. 5. prvomajske počitnice

3. 5. pouka prost dan (po odločitvi ministra)

7. 5. splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – esej

7. 5. NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za šesti in deveti razred

9. 5. NPZ iz matematike za šesti in deveti razred

13. 5. NPZ iz tretjega predmeta za deveti razred in iz tujega jezika za šesti razred

21. 5. zaključek drugega ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike SŠ

22. 5. razdelitev spričeval za zaključne letnike SŠ

23.-28. 5. priprava na splošno maturo, poklicno maturo in zaključne izpite

29. 5. začetek splošne in poklicne mature (spomladanski rok) ter začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike SŠ (dopolnilni in popravni izpiti)

10. 6. začetek obdobja ustnih izpitov mature

14. 6. zaključek pouka za učence devetega razreda; razdelitev spričeval in obvestil

17. 6.–1. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev devetega razreda (prvi rok)

21. 6. zaključek drugega ocenjevalnega obdobja za ostale letnike SŠ (razdelitev spričeval 24. 6.)

24. 6. zaključek drugega ocenjevalnega obdobja za učence od prvega do osmega razreda; razdelitev spričeval in obvestil

26. 6.–31. 8. poletne počitnice

26. 6.–9. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od prvega do osmega razreda (prvi rok)

4. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (spomladanski rok)

11. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (spomladanski rok)

19. 8.–30. 8. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od prvega do devetega razreda (drugi rok)

23. 8. začetek splošne in poklicne mature (jesenski rok)

10. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (jesenski rok)

17. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok)