Prvošolčki bodo za večjo varnost poleg rutic nosili še rumene balone

Pred začetkom šolskega leta so skoraj vsi ljubljanski otroci dobili mesto v vrtcu, nekaj težav povzročajo želje staršev po vpisu v določeno enoto. Podobne težave so na Mestni občini Ljubljana (Mol) povzročali tudi vpisi v šole. V šolah in vrtcih so na prihod otrok pripravljeni, udeležence v prometu pa pozivajo k večji pozornosti v prihodnjih dneh.

Letos bo prag šole prvič prestopilo 20.840 otrok. Bodimo jim vzor in zgled pri odgovornem in varnem ravnanju v prometu.

V prihodnjem šolskem letu bo ljubljanske javne vrtce obiskovalo 13.358 otrok. Ljubljanski vrtci so letos prejeli 3304 vloge za vpis otrok, do 20. avgusta so sprejeli 3111 otrok, so pojasnili na današnji novinarski konferenci Mola. Na čakalnem seznamu tako ostaja 193 otrok, med temi pa jih 66 prihaja iz drugih občin. Med otroci, ki na vpis še čakajo, jih je 122 že prejelo ponudbo za vpis v vrtec, vendar so jo starši zavrnili, ker se želijo vpisati v določeno enoto. 40 otrok so uvrstili na zadnje mesto na seznamu, saj so starši že trikrat zavrnili ponujen vrtec.

Tako Janković kot Fabčičeva sta poudarila, da si v Ljubljani želijo večjo vpletenost občin in lokalnih skupnosti v ustanavljanje zasebnih vrtcev in združevanja več kot treh šol v šolski okoliš.

Poletje so izkoristili za številne investicije v obnovo prostorov šol in vrtcev. V preteklih letih so vrtce in šole pregledali statično, izvajajo pa tudi energetske prenove objektov, je poudaril župan. Med letoma 2006 in 2019 je Mol za vzgojo in izobraževanje namenil dobro milijardo evrov evrov, od tega skoraj 255 milijonov evrov za investicije.

Stalno in začasno prebivališče sta namreč pri vpisu v šolo izenačena, preglavice pa po navedbah Mola povzroča nenadna sprememba začasnega naslova. "To povzroča velike težave, ko starši želijo otroka vpisati v točno določeno šolo in to nenadoma. Čez poletje je nemogoče urediti nove oddelke," je opozorila vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič .

Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

Na novinarski konferenci pa so izpostavili tudi ukrepe za varnejši prihod otrok v šolo. Prvošolčki bodo tako letos ob rumenih ruticah za večjo vidnost v prometu prejeli tudi rumeni balon, je pojasnila v. d. direktorice agencije za varnost prometa Vesna Marinko. Nadzor prometa pa so mestni redarji in policisti že poostrili. Nadzirajo predvsem hitrost in upoštevanje predpisov v okolicah šol.

Kot je poudarila, otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi. Težko predvidijo nevarne situacije, ki lahko velikokrat pripeljejo do napak v njihovem ravnanju in so zato bolj ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Nadzor prometa pa so mestni redarji in policisti že poostrili, nadzirajo predvsem hitrost in upoštevanje predpisov v okolicah šol. Policisti pa bodo preverjali tudi brezhibnost koles in mopedov, ki jih uporabljajo šolarji, ter nadzorovali prepoved kajenja v vozilu, v katerem se pelje tudi otrok, je povzel direktor Policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar.

Za varen prihod v šolo skrbijo tudi prostovoljci, letos pa se bodo pridružili še dijaki Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije in Strokovnega izobraževalnega centra iz Bežigrada. "Dijaki bodo prvošolcem dober zgled, pri tem pa bodo tudi krepili občutek pripadnosti," je ocenil Vrečar.

Za varnejši prihod v šolo pa občina skrbi tudi z urejanjem šolskih poti. Na Vodnikovi cesti občina širi pločnik, dokončujejo pa tudi Parmovo, Poljansko in Litijsko cesto. Večina del bo zaključenih do septembra, je zagotovil Janković.