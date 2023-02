Šolarji zahodne Slovenije po zimskih počitnicah znova v šolske klopi

Končal se je namreč še drugi del zimskih šolskih počitnic, ki so se letos začele nekoliko prej kot ponavadi in so potekale izmenično v dveh ločenih terminih, najprej en teden za vzhodno Slovenijo, nato pa še za osrednji in zahodni del države.

Skladno s pravilnikoma o šolskem koledarju za osnovne in srednje šole imajo učenci in dijaki jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.

Naslednjih počitnic se bodo veselili čez dober mesec in pol, ko se bodo 27. aprila začele prvomajske počitnice. Ker je bil med počitnicami državni praznik, Prešernov dan, bodo imeli šolarji iz osrednjega in zahodnega dela države prost tudi 26. april.

Pred težko pričakovanimi poletnimi počitnicami pa šolarje čaka še veliko dela. Poleg sprotnega ocenjevanja se morajo nekateri pripraviti na nacionalno preverjanje znanja, dijake četrtih letnikov pa čaka matura.

Še prej, 17. in 18. februarja, se bodo po dveh "covidnih" letih lahko tudi v živo udeležili informativnih dnevov za vpis na srednje šole in fakultete.