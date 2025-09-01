Svetli način
Začenja se novo šolsko leto s številnimi novostmi

Ljubljana, 01. 09. 2025 06.19 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Za okoli 190.000 osnovnošolcev in 88.000 srednješolcev se začenja novo šolsko leto. Prvič bo v šolske klopi sedlo 19.935 učencev in 25.064 dijakov, ki bodo deležni posebnih sprejemov. Novo šolsko leto prinaša številne novosti tako za učence in dijake kot za učitelje.

Največ novosti se sicer letos obeta v osnovnih šolah. Novela zakona o osnovni šoli med drugim omejuje uporabo učenčevih osebnih elektronskih naprav, natančneje določa pogoje vzgojnega opomina, posebno podporo namenja romskim učencem, otroci s posebnimi potrebami pa se bodo po novem lahko izobraževali na domu tudi med šolskim letom.

Posodobljeni zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa med drugim omogoča dopolnilno delo učiteljem pri istem delodajalcu in spreminja postopek imenovanja ravnateljev.

V šolske klopi bo prvič sedlo skoraj 20 tisoč učencev.
V šolske klopi bo prvič sedlo skoraj 20 tisoč učencev. FOTO: Luka Kotnik

Prve počitnice konec oktobra

V novem šolskem letu učence in dijake prvi pouka prosti dnevi čakajo konec oktobra in v začetku novembra, ko so na šolskem koledarju predvidene jesenske počitnice. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar enajst dni, in sicer od 25. decembra do 5. januarja.

Zimske počitnice za učence in dijake z zahoda države bodo od 16. do 20. februarja, za tiste z jugovzhoda države pa teden dni pozneje. Znova bodo prosti v tednu pred 1. majem.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je v poslanici prvi šolski dan označil za družinski in šolski praznik, saj so "otroci tisti, ki bodo v prihodnosti soustvarjali družbo". Spodbudil je odrasle, naj šolo otrokom predstavijo kot priložnost. Učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem je zaželel uspešen začetek šolskega leta.

Ursula von der Leyen na Koroškem septembra 2024.
Ursula von der Leyen na Koroškem septembra 2024. FOTO: Bobo

Lani je bila na prvi šolski dan na obisku v Sloveniji predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je s predsednikom vlade Robertom Golobom in županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak pozdravila učence OŠ v Črni.

