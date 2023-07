Solčavski rejci drobnice na protestu: 'Sramota za Slovenijo'

"Bomo prisiljeni opuščati svojo dejavnost, se izseljevati v mesta ali pa stvari vzeti v svoje roke?" se sprašujejo rejci in državo pozivajo, naj vendarle skrajša birokratske postopke ter jim čim prej izda odločbo za odstrel – in to za stalno.

Odkritju na desetine trupel poginulih ovac avtohtone jezersko-solčavske pasme je sledila hitra ugotovitev pristojnih: tudi tokrat je pobijal volk – po pripovedovanju domačinov vse pogostejši obiskovalec njihovih pašnikov.

"V zadnjih petih letih so nam volkovi poklali okoli sto ovac," je pojasnil eden od oškodovanih rejcev, Dejan Moličnik.

Rejci so se s transparenti protestno sprehodili po Solčavi, ker da že več let opozarjajo na prisotnost velikih zveri, a zaenkrat brez uspeha. "Apeliram na državo, da se zresni, pa da začnejo reševati zadevo, drugače bomo primorani sami vzeti v roke zadevo in reševati po svoje," je dodal Moličnik.

"Volkovi v bližini naših pašnikov ne morejo biti prisotni, sobivanje je nemogoče," je prepričan tudi rejec iz Matkovega kota, kjer je pred nedavnim morila druga velika zver: rjavi medved. "Zato od pristojnih ministrstev pričakujemo, da nam izdajo stalno odločbo, da lahko mi, kot smo stoletja do zdaj, reagiramo, ko je za to potreba: takoj," je dodal Klemen Matk iz kmetije Matk.

A ker je volk, tudi na evropski ravni, zavarovana vrsta, izdajanje odločbe za stalen odstrel ni izvedljivo, odgovarjajo na ministrstvu za naravne vire in prostor, vlogo za izredni odstrel pa da so že prejeli in jo tudi že obravnavajo.