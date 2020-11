Šole bodo še do nedelje zbirale prijave za subvencionirane malice in kosila

Čeprav šole in vrtci ostajajo zaprti, bodo marsikje kuhinje obratovale. Več kot 150.000 otrok ima namreč subvencionirano prehrano, za mnoge je to celo edini topli obrok dneva. Šole bodo še v soboto in nekatere tudi v nedeljo zbirale prijave za malice in kosila, zato bo šele na začetku prihodnjega tedna jasno, koliko otrok jih bo izkoristilo. Na Zvezi prijateljev mladine pa opozarjajo, da vsak dan dobijo po kar 200 prošenj za pomoč.