Šole je konec, počitnice se lahko začnejo

Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so sicer poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji. Na Ljubljanskem gradu bodo tudi tematska varstva, kjer bodo otroci skozi igro, ustvarjanje in raziskovanje odkrivali grajske legende, mite in skrivnosti srednjeveškega življenja.

V Športu Ljubljana bodo tako kot vsako leto med počitnicami organizirali plavalne tečaje ter nogometni in košarkarski kamp.

V Mariboru tamkajšnja zveza prijateljev mladine pripravlja raznolik program, ki vključuje ustvarjalne delavnice, potepanja po mestu, tematske aktivnosti in še veliko več. Tudi letos organizirajo poletni tabor za nadarjene učence od 25. do 29. junija v domu Virc v hrvaškem Poreču.

V Celjskem mladinskem centru tudi letos v sodelovanju s celjsko občino organizirajo aktivne počitnice za otroke v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Osnovno in srednjo šolo je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190.000 učenk in učencev ter okoli 88.000 dijakinj in dijakov. Devetošolci so pouk končali že 15. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa 22. maja. Za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2026/2027 je na voljo 26.051 prostih mest, prijavljenih kandidatov za vpis je 23.683. Vpis bo omejen na 65 šolah. Osnovno šolo je sicer letos zaključilo 21.562 devetošolcev.

Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so v torek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 9. julija, za dijake pa se bodo začeli 29. junija.