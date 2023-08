Učitelji so na nogah. Tik pred začetkom šolskega leta so jim s šolskega ministrstva poslali dopis, v katerem jim sporočajo, da šolam ne bodo več plačevali dela študentov. Ti so doslej pomagali v kadrovsko podhranjenih šolah, ponekod so predstavljali kar desetino kadra. Ravnatelji zdaj mrzlično iščejo nove ljudi, nekateri kar z objavami oglasov na družbenih omrežjih. Združenje ravnateljev pa pristojnemu ministru sporoča, da šolskega leta zaradi premalo kadra ne morejo kar prestaviti.