Šole skrbijo stroški in nabava kompletov za samotestiranje učiteljev

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, po katerem se morajo samotestirati tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, je v šolah odprl nova vprašanja. Ravnatelje predvsem skrbi, kako bo z nabavo kompletov za samotestiranje, kdo jih bo nabavljal, šole ali država. Sviz poziva oblasti, naj se za to šolam in vrtcem namenijo dodatna sredstva.

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov ter ravnateljica Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana Fani Al Mansour je povedala, da so danes učitelji prišli že testirani. V tem tednu bodo v šoli poskrbeli, da vsi učitelji dobijo teste za hitro antigensko samotestiranje. "Od ponedeljka morajo priti samotestirani v šolo in to bodo počeli enkrat tedensko," je dejala. Ob tem je poudarila, da mora šola kupiti teste za samotestiranje, in sicer iz sredstev, ki jih dobi od države za t. i. covidna sredstva. "Glede na to, da v šoli nimajo primernega prostora, bo odredila, da se to izvaja v varnem domačem okolju," je dejala Al Mansourjeva, ki zaupa učiteljstvu. Zato posebnih preverjanj ne bo, saj bo, kot je povedala, zadostovalo, da podpišejo izjavo, da so se testirali in da je test negativen. "In zame je zgodba končana," je jasna.

Kako bo z nabavo kompletov za samotestiranje?

Za ravnatelja ljubljanske OŠ Prežihovega Voranca Marjana Gorupa je odlok odprl nova vprašanja, na katera v šolah še nimajo vseh odgovorov. "Predvsem gre za vprašanje nabave kompletov za samotestiranje učiteljev, kdaj se točno začne samotestiranje in kako bomo preverjali rezultate," je dejal. Sicer pa so na šoli po njegovih besedah optimisti in verjamejo, da se bo vse dobro izteklo. Pečan: V odloku glede pogoja PCT ni nič novega Za predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregorja Pečana v tem odloku glede pogoja PCT ni nič novega in je vse tako, kot je bilo v preteklem šolskem letu. "Torej, človek mora biti prebolevnik, cepljen ali testiran. Samo da v prejšnjem šolskem letu nismo tega imenovali PCT. Kar se tiče samotestiranja zaposlenih, je v odloku vse lepo napisano, razen tega ali nam bodo na osnovi nekega skupnega nakupa zagotovili te teste," je opozoril.

Pozivajo oblasti, da naj za samotestiranje učiteljev šolam in vrtcem namenijo dodatna sredstva.

Po njegovem mnenju bi bilo smiselno, da se to zgodi na državni ravni, ker bi bili testi potem bistveno cenejši, kot če bi jih kupovala šola. V OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani, katere ravnatelj je, bo strošek glede na trenutno ceno približno 150 do 200 evrov na teden. "To ni majhen znesek kumulativno gledano in glede na število šol v Sloveniji," je zaključil Pečan. "Odlok velja od danes, a naj bi ga začeli prakticirati naslednji teden, čeprav to v odloku ne piše," opozarja glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj. Napovedal je, da bo samotestiranje učiteljev poleg cepljenja proti covidu-19 in dodatkov za tveganja eno od pomembnih vprašanj torkove izredne seje glavnega odbora.

"Predlog sklepa, ki ga je pripravil izvršilni odbor sindikata za glavni 54-članski odbor, je, da bi vztrajali pri samotestiranjih, ki so lahko obvezna," je dejal. Delodajalec mora pokriti stroške testov, pri čemer Štrukelj opozarja, da je očitno razbrati iz tega odloka, da za to ne bo delodajalec dobil dodatnih sredstev, kar bi lahko za posamezne vrtce in šole predstavljalo dodaten problem. Celo do te mere, da bi mogoče morali vrtci prenesti stroške na starše, kar je po njegovem mnenju nedopustno. Zato pozivajo oblasti, naj za samotestiranje učiteljev namenijo šolam in vrtcem dodatna sredstva.