Šole so se dobro pripravile, vnašajo pa grožnje in pritiski v šole nemir in povzročajo stiske

Slokan je na današnji tiskovni konferenci dejal, da bdijo nad spoštovanjem pravil v šolskem in športnem prostoru, da bi zagotovili varno okolje, v katerem je sicer veliko interakcij, zato je tudi možnosti za širjenje virusa veliko.

Na področju šolstva so sicer novembra opravili 121 nadzorov, odkrili so 11 primerov nepravilnosti, na področju športa pa 382 nadzorov, odkrili so le dve nepravilnosti. Vse, ki delujejo na področju športa je zato pohvalil in izpostavil, da se je izboljšalo tudi spoštovanje pogoja PCT.

Odkar je v šolah uvedeno samotestiranje, pa so izvedli 43 nadzorov, je povedal. Ugotovili so pet nepravilnosti, ki so se nanašale na organizacijo pouka in samotestiranja. Nepravilnosti so večinoma že odpravljene. Le ena šola, ki tega ni storila, mora začasno izvajati šolanje na daljavo.