Šole uvajajo strožja pravila
Noži, petarde, elektronske cigarete, droge. Vse to so učitelji v preteklosti našli v torbah in omaricah osnovnošolcev. Tudi zato so šolniki z novim šolskim letom dobili zeleno luč za pregledovanje torb, tudi brez soglasja staršev. V šolah bo prepovedana tudi uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav. Spremembe se obetajo tudi pri izdaji vzgojnih opominov in pri opravičilih za izostanke od pouka.
