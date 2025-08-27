Svetli način
Slovenija

Šole uvajajo strožja pravila

Ljubljana, 27. 08. 2025 21.29 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
Ema Čepon
Noži, petarde, elektronske cigarete, droge. Vse to so učitelji v preteklosti našli v torbah in omaricah osnovnošolcev. Tudi zato so šolniki z novim šolskim letom dobili zeleno luč za pregledovanje torb, tudi brez soglasja staršev. V šolah bo prepovedana tudi uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav. Spremembe se obetajo tudi pri izdaji vzgojnih opominov in pri opravičilih za izostanke od pouka.

šole šolstvo ukrepi pravila
KOMENTARJI (6)

dasmullkind
28. 08. 2025 12.45
+2
Odlično, sončke in princeske pod kontrolo!
ODGOVORI
2 0
yugo13
28. 08. 2025 11.36
+0
Kaj pa na to porečejo starši razvajenčkov???
ODGOVORI
1 1
Miran1960
28. 08. 2025 10.18
+2
To, dajte jih malo stresti, ker stari jih doma ne znajo!
ODGOVORI
3 1
OmniLiberalec42
28. 08. 2025 09.11
+5
V osnovni šoli bi to moralo veljati že 20+ let. Zato pa imaš folk ki v srednji brat ne zna.
ODGOVORI
6 1
zmerni pesimist
27. 08. 2025 21.54
+4
10 let prepozno
ODGOVORI
6 2
sophie25
28. 08. 2025 12.37
+0
bolje pozno kot nikoli
ODGOVORI
1 1
