Šole v Sloveniji ne predstavljajo posebnega tveganja za širjenje virusa

14 dni po začetku najtežjega šolskega leta doslej je šolska ministrica Simona Kustec optimistična: " Dobro nam gre. V osnovnih in srednjih šolah smo zabeležili 86 okužb - a od tega le 29 pri učencih oziroma dijakih. Spodbudno je tudi, da o okužbi ne poroča nobena šola s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami."

Zlasti na račun obstoječega režima - pouk v matičnih učilnicah, brez mešanja, v primeru okužbe gre v karanteno le posamezen razred. Od 70.000 karanten, kolikor je bilo odrejenih od začetka epidemije, je bilo 750 odrejenih učencem oziroma dijakom in 150 zaposlenim v šolah. Prve skupine se v tem tednu že aktivno vračajo tudi nazaj v vrtce in pa šole.

In če karantena po novem traja le še deset dni, pa se lahko odvisno od tega, kdaj je bila oseba nazadnje v stiku z okuženim, ta čas očitno tudi skrajša. Za enega od razredov na Aškerčevi gimnaziji je bila danes tako odrejena le štiridnevna karantena.

Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana, je pojasnila:"Na naši šoli je bil dijak zadnji dan v torek, potem se je slabo počutil in je bil sreda, četrtek, petek doma."Direktor NIJZ Milan Krek dodaja, da je šel po navodilu zdravnika na testiranje in da so ime in priimek učenca v njihovo bazo dobili v soboto, nato pa so šteli deset dni od prve okužbe v družini, ker je šlo tukaj za takšen primer. In ker je od zadnjega stika z okuženim preteklo že šest dni, se bodo dijaki že v petek vrnili v šolske klopi.

Sicer pa so v šolah in vrtcih danes pričeli še z uporabo posebne aplikacije beleženja, v katero bodo dnevno vpisovali podatke o okužbah. A ravnatelji opozarjajo:"Tudi tu se znajo pojavljati težave, obveščanje o okužbah je še vedno odvisno od dobre volje družin."