Šole vožnje prvi teden novega leta zaprte

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Z odlokom je začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Tako bo odlok, ki začne veljati 2. januarja 2021 in velja sedem dni, gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepovedal izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom je vlada z odlokom začasno prepovedala izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Za varno vožnjo pooblaščenim organizacijam je začasno prepovedala izvajanje začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov.

Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa je začasno prepovedala izvajanje: izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Prav tako se z odlokom določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021, podaljša do vključno 28. februarja 2021, so sporočili z Ukoma.